L'evento



Quali sono le finali di Champions più incredibili e da record?

venerdì, 6 giugno 2025, 07:46

Quali sono le finali di Champions più incredibili e da record? Era il 1955 quando il giornalista ex calciatore Hanot, insieme al collega Ferran, hanno l’idea brillante di inventare un torneo che metta l’una contro l’altra le squadre più forti d’Europa e la storia della Coppa dei Campioni nasce proprio in quell’anno. Il Real Madrid si rende subito protagonista e le italiane si fanno timidamente avanti.

Oggi abbiamo diversi record che caratterizzano le statistiche delle scommesse sportive sulla Champions ogni anno, tutte le finali hanno contribuito a scrivere la storia di questo torneo, diventato il simbolo del calcio internazionale. Ci sono finali pazzesche e altre che hanno contribuito a fissare record all time incredibili.

Coppa dei Campioni 1960: Real Madrid Eintracht Francoforte 7 - 3

Conosciuta per essere ancora oggi la finale di Coppa dei Campioni con più gol realizzati in assoluto nei 90 minuti regolamentari, questa è anche la finale che decreta il record all time dei Blancos di 5 vittorie consecutive della coppa.Il Real parte male e va sotto al 19esimo, poi ci pensa Di Stefano con una tripletta e Puskas con un poker a portare il risultato sul 7 - 3.

Le 2 Coppe dei Campioni consecutive dell’Inter

Nel 1964 e nel 1965 l’Inter diventa il primo club italiano a realizzare due vittorie consecutive del torneo. Nella finale del 27 maggio 1964, il Biscione batte il Real Madrid 3 - 1, mentre nel 1965 è il Benfica a uscire sconfitto 1 - 0.

Il record del Milan e del PSG di gol di scarto

Anche il Milan riesce a vincere due Champions consecutive, lo fa alla grande nel 1989 e nel 1990, prima vincendo 4 - 0 contro lo Steaua Bucarest e stabilendo il record di reti di scarto in una finale, poi trionfando contro il Benfica per 1 - 0.Nel 1994 il Diavolo conferma il record di 4 - 0 contro il Barcellona, un primato che dura fino al 2025, quando nella finale PSG - Inter, i Parigini rifilano la manita al Biscione e il 5 - 0 diventa il risultato con più reti di scarto nella storia delle finali di Champions.

Il paradosso del 25 maggio 2005

Gli appassionati di calcio, i tifosi del Milan e del Liverpool, sanno cosa è successo in questo giorno, in una finale di Istanbul tra le più imprevedibili, con Maldini che segna dopo 52 secondi, il Diavolo che chiude il primo tempo sul 3 - 0 e il Liverpool che la pareggia in sei minuti. Si va ai supplementari e poi ai rigori: vincono gli inglesi.

L’ultima italiana ad alzare la Champions

Nel 2010 il Biscione con Mourinho in panchina, vince la finale di Champions al Bernabeu, contro il Bayern Monaco. Il protagonista del 2 - 0 è Milito, condottiero del Triplete che rende l’Inter l’unica italiana ad aver vinto scudetto, Coppa Italia e Champions in una sola stagione.I Nerazzurri sono anche l’ultima italiana ad aver alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie e ad aver disputato altre due finali del torneo, nel 2023 e nel 2025.

Zidane vince tre Champions consecutive

Nel 2016, 2017 e 2018 il Real Madrid guidato da Zidane in panchina, realizza una striscia di tre vittorie consecutive della coppa dalle grandi orecchie. Nel tritacarne dei Galacticos finisce prima l’Atletico Madrid, che tiene duro fino ai rigori, poi la Juventus, che perde 4 - 1 e, infine, il Liverpool: sconfitto 3 - 1.

Le 5 finali vinte da Carlo Ancelotti

Nel 2003 Carlo Ancelotti è protagonista dell’unica finale tutta italiana, quella tra Milan e Juve, vinta dal Diavolo ai rigori. Nel 2005 arriva l’unica sconfitta in finale di Re Carlo, quella contro il Liverpool, ma due anni dopo i Rossoneri si prendono la rivincita proprio contro i Reds, vincendo l’ultima Champions: la settima.

La terza Champions vinta da Ancelotti è quella del 2014 e corrisponde anche alla decima del Real Madrid, che vince ai supplementari 4 - 1 contro l’Atletico. Nel 2022 è ancora il connubio Ancelotti - Real a dominare, vincendo 1 - 0 in finale contro il Liverpool, mentre nel 2024 è il Borussia Dortmund a crollare sotto i colpi del Real, in un 2 - 0 che regala la quinta Champions per Ancelotti e la 15esima per i Blancos.