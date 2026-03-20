L'evento



Rally de Il Ciocco: debutto vincente della Lancia Y HF

domenica, 29 marzo 2026, 18:58

"E' un onore, è un grande onore avere riportato alla vittoria la Lancia nel Campionato Italiano Rally dopo tanti anni ed ancor più in una gara sempre difficile come il Rally Il Ciocco. Un' emozione come pilota e come appassionato di rally. La nuova Ypsilon HF Integrale curata da FPF e gommata Pirelli ha un grande potenziale ma il lavoro di sviluppo è appena iniziato. Sono davvero felice per il risultato mio e del mio navigatore Luca Beltrame". Sono le prime parole di Andrea Crugnola al termine di due giorni di gara sulle prove speciali impegnative e tecniche tra Mediavalle e Garfagnana, che il quattro volte campione italiano rally ha condotto dall'inizio fino alla fine, portando a casa la vittoria in quattro speciali sulle tredici totali. Il segno di quanto questa edizione del "Ciocco" sia stata combattuta. Soprattutto alle spalle del vincitore, con il secondo posto conquistato da Roberto Daprà, con Guglielmetti alle note, con la Skoda Fabia RS Rally2 Delta Rally che con un deciso cambio di passo nel finale ha piegato la resistenza di Andrea Nucita - terzo a soli 6"6 dal pilota trentino - ed ha messo in saccoccia i primi tre punti assegnati al vincitore della Power Stage, una delle novità introdotte nel CIAR Sparco in questa stagione. Il veloce pilota siciliano, anche lui su Skoda made in Munaretto e gommata Hankook, con Pollet al quaderno delle note, ha tratto il massimo dal pacchetto tecnico per lui nuovo. A Nucita il record, platonico ma significativo, di cinque vittorie in prova speciale. Qualche difficoltà per entrare in sintonia con le vetture non hanno consentito a Simone Campedelli e Bostjan Avbelj di risalire in classifica più di tanto. Il portacolori di Toyota Gazoo Racing Italy, con Tania Canton a fianco, ha chiuso quarto alla fine con la GR Yaris Rally2, scendendo dal terzo gradino del podio artigliato in tappa 1. Al driver sloveno, con Andreika alle note e la Skoda Fabia Rs Rally2 Munaretto, non è servito un grande impegno per salire più su del quinto posto. Di qualità il settimo posto assoluto del versiliese Gianandrea Pisani, con Biagi alle note, in "gara premio" vinta al Rally Ciocchetto e in pratica al debutto con la potenza e le quattro ruote motrici della Skoda Fabia Rs Rally2 Lion Team sulle speciali "amiche" ma sempre complicate del "Ciocco".

Invariata la situazione in testa al Campionato Due Ruote Motrici e al Trofeo Lancia rispetto alla prima tappa. Gabriel Di Pietro, con Dresti, su Peugeot 208 Rally4, primo tra 2RM conferma anche un ottimo diciottesimo posto assoluto, mentre primo della nutrita pattuglia del Trofeo Ypsilon, alla fine, è Simone di Giovanni, in coppia con Colapietro, che alla sue spalle ha visto la rimonta di Edoardo De Antoni, con Martina Musiari a fianco, secondo sul traguardo davanti a Moreno Cambiaghi, navigato da Giulia Paganoni. Quarto nel Trofeo Lancia e primo tra gli Junior il giovane Nicolò Ardizzone, in coppia con Valentina Pasini.

Un Rally Il Ciocco e Valle del Serchio dunque che, come tradizione, ha aperto la massima serie tricolore con un percorso ed una organizzazione degne della storia lunga e prestigiosa della gara toscana.

"Agonismo, un pubblico che ha affollato tutte le prove speciali, un tracciato sempre all'altezza del Campionato Italiano, uno staff organizzativo che per me è una garanzia – traccia il bilancio Valerio Barsella, a capo di Organization Sport Events – con la ciliegina sulla torta del debutto, perdipiù vincente, di Lancia al rientro nella serie tricolore. C'è di che essere soddisfatti e tra i ricordi belli di questa edizione numero 49 va di certo la partenza da Lucca, con un abbraccio di folla incredibile, la presenza di tanti importanti personaggi del motorsport nazionale e la consegna del trofeo Sandro Munari alla moglie Flavia ricevuto dalle mani dell'Avvocato Geronimo La Russa, Presidente ACI e del due volte campione del mondo rally Miki Biasion. Tutto questo ci motiva fortemente in vista della edizione 2027 del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che sarà la cinquantesima di una storia lunga, bellissima e prestigiosa".