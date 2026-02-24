L'evento



Presentato il 49esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

giovedì, 26 marzo 2026, 13:58

È stato presentato al Caffè delle Mura di Lucca il 49esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma il prossimo weekend. Partenza da Lucca sabato 28 marzo e arrivo finale, domenica 29 a Castelnuovo Garfagnana, con la Tenuta Il Ciocco come cuore logistico. Una edizione da grandi numeri per la gara tra Mediavalle e Garfagnana, con 104 iscritti e tanti nomi importanti sia nella gara CIAR Sparco che nella "versione" Coppa Rally di Zona. L'edizione è stata presentata al Caffè delle Mura di Lucca dal vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti e dal general manager del rally Valerio Barsella.

"Lucca è dallo scorso anno Città dei Motori Anci e ci siamo impegnati perché possa essere sempre più protagonista di eventi di motorsport, per questo il sostegno al Rally del Ciocco si rinnova, in modo straordinario, anche quest'anno con la partenza della gara dal Caffé delle Mura uno dei luoghi più belli della città - afferma il vice sindaco Fabio Barsanti – una tradizione motoristica antica che prosegue così grazie alla collaborazione con il Ciocco che porta la nostra città con il suo territorio straordinario alla ribalta dei più grandi eventi sportivi nazionali".

"Sarà ancora una volta il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ad inaugurare il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la serie tricolore di massimo prestigio – afferma Valerio Barsella - sarà la edizione numero 49, vigilia di quel 50esimo traguardo di una delle gare diventate iconiche, di più lunga tradizione e maggiormente apprezzate in Italia, grazie alla intuizione e alla passione di Guelfo Marcucci e Sirio Pietro Quaroni. Voglio ringraziare l'assessore Barsanti e tutti i settori del Comune di Lucca coinvolti per l'entusiasmo e la velocità con cui ci hanno permesso di superare le difficoltà e organizzare la partenza da Lucca dopo i ritardi autorizzativi che hanno reso impossibile la partenza da Viareggio".

Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il 28 e 29 marzo, sarà teatro di un importante e atteso esordio, come spesso è accaduto nella sua lunga e prestigiosa storia. La prima volta che vedremo in gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally la nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. È l'erede della Fulvia, della Stratos, della 037 e della iconica Delta Integrale, "pensionata" ufficialmente nel 1991 dopo una carriera fantastica anche sulle speciali italiane. Un palmares importante che Andrea Crugnola, dall'alto dei suoi quattro titoli tricolori, e Luca Beltrame cercheranno di proseguire con la Lancia Ypsilon Integrale Rally2 by FPF a partire dal 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in scena sabato 28 e domenica 29 marzo.

Non avrà vita facile Crugnola. Ci sono in quantità avversari di rango, dall'Italia e anche dall'estero, tra i tanti iscritti alla prova di apertura di un Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che si preannuncia molto movimentato, così come spunti di forte interesse vengono anche dal "Ciocco" valido per la Coppa Rally di Zona a coefficiente maggiorato. In totale saranno in 104 al via suddivisi tra 59 equipaggi nel CIAR e 45 nella CRZ.

DUE TAPPE PER IL "CIOCCO" CIAR SPARCO, TUTTA DI SABATO LA GARA CRZ

Il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo. Sabato 28 marzo, suggestiva partenza dal capoluogo di provincia Lucca e sono previste cinque prove speciali: "Il Ciocco" che sarà la prova di apertura, seguita da "Fabbriche di Vergemoli" e la nuova di "Calomini", queste ultime due ripetute due volte.

Domenica 29 marzo la seconda tappa, con partenza dalla Tenuta Il Ciocco, racchiuderà quattro prove speciali, tutte da ripetere due volte: "Puglianella", la classica di "Careggine", "Il Ciocco", e la nuova speciale "Chiozza", il cui secondo passaggio sarà anche la Power Stage del Rally Il Ciocco 2026.

Arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana. Il Rally Il Ciocco "versione" Coppa Rally di Zona, che partirà da Lucca ed arriverà al Ciocco, ricalcherà integralmente il percorso del CIAR della tappa di sabato 28 marzo, con l'aggiunta però di un secondo passaggio sulla "Il Ciocco". Tutte le info su: www.cioccorally.it