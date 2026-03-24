L'evento



Folgor Marlia Women Under 17 regina della Pisa World Cup 2026

martedì, 7 aprile 2026, 14:26

Le biancoazzurre chiudono un torneo impeccabile e piegano il Livorno in finale grazie a una rete all’ultimo minuto di Eva Marinai. Un successo straordinario, costruito con qualità, cuore e spirito di gruppo. La Folgor Marlia Women Under 17 scrive una pagina bellissima della propria stagione conquistando la Pisa World Cup 2026, prestigioso torneo internazionale giovanile, al termine di un cammino praticamente perfetto culminato con la vittoria in finale contro il Livorno Women.

La manifestazione si è aperta venerdì 3 aprile con la tradizionale sfilata inaugurale, momento simbolico e suggestivo che ha visto la presentazione ufficiale di tutte le squadre partecipanti.

Nel Girone A erano presenti, oltre alla Folgor Marlia Women, anche il Livorno Women, lo Spezia Femminile e la Worange CF Pistoiese, in un torneo che ha saputo unire calcio, confronto sportivo e valori internazionali. La fase di qualificazione si è disputata sabato 4 aprile, con partite distribuite tra mattina e pomeriggio. Le ragazze della Folgor Marlia hanno saputo imporsi fin da subito con grande autorità, dimostrando organizzazione, intensità e qualità di gioco.

Nel primo incontro, la squadra ha superato con un netto 3-0 il Livorno Women, partendo subito con il piede giusto e lanciando un segnale importante a tutto il torneo. Nel secondo match, altra prova convincente contro lo Spezia Femminile, battuto 3-1 al termine di una gara giocata con personalità e lucidità.

Nel terzo e ultimo impegno del girone, disputato nel pomeriggio, è arrivata la conferma definitiva della forza del gruppo: un sonoro 6-0 contro la Worange CF Pistoiese, che ha chiuso una giornata da incorniciare. Il bilancio della prima fase parla da solo: 3 partite, 3 vittorie, 12 gol fatti e soltanto 1 subito.

Numeri importanti che hanno permesso alla Folgor Marlia Women di chiudere al primo posto del girone, conquistando con pieno merito l’accesso alla finale, ancora una volta contro il Livorno Women, secondo classificato. Finale vera, finale da squadra matura

L’atto conclusivo del torneo si è disputato lunedì 6 aprile alle ore 17, sul campo di San Giuliano (PI), e ha regalato al pubblico una gara intensa, equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo. Il Livorno Women si è confermato avversario organizzato e competitivo, capace di tenere il ritmo della finale e di creare diversi momenti di pressione.

La Folgor Marlia Women, però, ha saputo rispondere colpo su colpo, dimostrando solidità, compattezza e grande maturità. La partita si è giocata a lungo su binari di perfetto equilibrio, con continui cambi di fronte e tanta intensità in ogni zona del campo. Se nella prima parte di gara il match è rimasto molto bloccato, nel secondo tempo la Folgor Marlia ha alzato il livello della propria prestazione, cercando con più continuità di costruire gioco, palleggiare meglio e prendere in mano il controllo della sfida. Il lampo decisivo di Eva Marinai A decidere il torneo è stata una giocata tanto inaspettata quanto pesantissima. All’ultimo minuto di partita, su un calcio d’angolo, Eva Marinai ha trovato la rete che ha cambiato tutto: corner battuto direttamente in porta e pallone in rete. Un gol bellissimo e decisivo, che ha fatto esplodere la gioia della panchina, dello staff e di tutte le ragazze in campo. È stato il sigillo perfetto su una finale combattuta e su un torneo interpretato nel migliore dei modi da tutto il gruppo biancoazzurro. Un trionfo costruito da tutto il gruppo La vittoria della Pisa World Cup 2026 non è soltanto il frutto di una finale vinta all’ultimo respiro, ma rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno, spirito di sacrificio, qualità e unità.

La Folgor Marlia Women Under 17 ha saputo affrontare ogni gara con il giusto atteggiamento, mettendo in campo determinazione, organizzazione e voglia di aiutarsi in ogni momento del torneo. Un successo che premia non solo il valore tecnico della squadra, ma anche la forza del gruppo e il lavoro quotidiano portato avanti da società e staff. In casa ASD Folgor Marlia 1905 questo successo viene accolto con grandissimo orgoglio, perché rappresenta una bellissima conferma del percorso di crescita del settore femminile. Una vittoria che dà lustro a tutta la società e che testimonia il valore del lavoro svolto ogni settimana, dentro e fuori dal campo, con passione, serietà e grande senso di appartenenza. Un applauso enorme va a tutte le ragazze, allo staff tecnico e ai dirigenti, protagonisti di questo importante traguardo.

Le protagoniste del trionfo: Caterina Costantino, Diletta De Geronimo, Manal El Maroini, Lavinia Fontani, Noemi Guglielmi, Malake Maarouf, Giada Marchi, Zoe Marcucci, Eva Marinai, Selvaggia Micheli, Sara Lafri, Martina Lucchesi, Anna Paladini, Viola Pergola, Daiana Pucci.

Allenatore: Stefano Cristofani. Dirigenti: Simone Paladini, Daniela Lencioni, Floriano Bambini



