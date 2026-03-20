L'evento



Rally del Ciocco, la Lancia è in testa dopo il primo giorno di gara

domenica, 29 marzo 2026, 09:30

Andrea Crugnola e Luca Beltrame con la nuova Lancia Ypsilon HF Rally2 Integrale by FPF gommata Pirelli hanno chiuso in testa la prima tappa del 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, corsa parte di giorno e in un buon tratto con prove in notturna. Tre su cinque le vittorie in prova del quattro volte campione italiano rally, a dimostrazione dell'affiatamento con la Ypsilon Rally2, già molto competitiva. Sono 16"3 il vantaggio su Andrea Nucita, con Rudy Pollet, che dopo avere vinto la prova di apertura, con una zampata finale nella speciale conclusiva ha issato la sua Skoda Fabia RS Rally2 curata da Munaretto e gommata Hankook al secondo posto, e primo nella classifica Promozione, scavalcando di soli 4 decimi di secondo Simone Campedelli. L'alfiere di Toyota Gazoo Racing Italy con Tania Canton a fianco e la GR Yaris Rally2, chiude in terza posizione, segnando uno scratch nella terza prova speciale e tenendo comunque un buon ritmo generale. Altre due Skoda Fabia RS Rally2 seguono in classifica, con Roberto Daprà, affiancato da Guglielmetti, al quarto posto e lo sloveno Bostjan Avbelj con Andreika alle note, subito dietro: entrambi hanno lasciato qualche secondo alla ricerca del giusto feeling con vettura e percorso.

Dieci secondo di penalità per partenza anticipata non hanno gravato più di tanto sulla posizione di classifica di Fabio Andolfi, con Menchini, sesti e attardati rispetto al vertice.

Prima tre le vettura a Due Ruote Motrici si classifica Gabriel Di Pietro, con Dresti, su Peugeot 208 Rally4,anche ottimo diciottesimo assoluto, mentre primo della nutrita pattuglia del Trofeo Ypsilon è Simone di Giovanni, in coppia con Colapietro.

ARZA'-MORICONI (SKODA FABIA RS RALLY2) CONQUISTANO IL ""CIOCCO" COPPA RALLY DI ZONA

Il primo appuntamento del CRZ VII zona, ha visto l'equipaggio della BB Competition composto da Claudio Arzà e Massimo Moriconi dominare la scena installandosi, con la sua Skoda Fabia RS, in testa fin dal secondo appuntamento cronometrato, aggiudicandosi cinque delle sei prove speciali in programma. Il pilota spezzino non ha dato spazio agli avversari incrementando prova dopo prova il suo vantaggio. Seconda posizione per il lucchese Rudy Michelini coadiuvato dal fido Michele Perna anch'egli su Skoda Fabia RS che non si è potuto esprimere al meglio per una fastidiosa influenza che lo ha condizionato per tutto il week end. Completa il podio Skoda Lorenzo Sardelli che, con Luigi Giovacchini, ha debuttato con l'ultima evoluzione della casa ceca fin dalla Più attardati sotto il podio troviamo Gaddini-Sarti nonostante una Skoda non giovanissima seguito da Pinelli-Caturegli che si è adattato velocemente alla Skoda vettura che non utilizzava dal 2022.

Buon debutto con la Lancia Ypsilon per il giovane Tonarelli affiancato dall'esperto Castiglioni che si è aggiudicato le due ruote motrici davanti a Fanucchi-Olivi invece su Peugeot 208 Rally4 attardato quest'ultimo da una toccata nelle fasi iniziali della gara.

PARTENZA DA LUCCA VETRINA D'ECCEZIONE, CON IL RICORDO DI SANDRO MUNARI

Lucca città dei motori. Da sempre. Ancora di più in questo 2026 in cui ha accolto nel "salotto" elegante del Caffè delle Mura, con il contorno delle splendide mura medioevali, la partenza del 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio e l'arrivo della gara valevole per la Coppa Rally di Zona, in attesa a novembre della Finale di Coppa Italia Rally. Gremita di folla, un grande abbraccio caloroso tutta l'area della partenza, con la presenza prestigiosa del Presidente di Automobile Club d'Italia Avv. Geronimo La Russa sul palco per il ricordo sentito, con la partecipazione della moglie Flavia, del grande campione Sandro Munari, recentemente scomparso, testimoniato anche da un adesivo su tutte le vetture in gara, con la CEO Lancia Roberta Zerbi, insieme al due volte campione del modo rally Miki Biasion, a salutare il rientro nella serie tricolore dell'importante marchio con la Ypsilon HF Integrale Rally2 di Crugnola-Beltrame e la pattuglia numerosa dei trofeisti: uno start di spessore ed una vetrina importante per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la massima espressione del rallismo nazionale.

DOMENICA 29 MARZO SECONDA E CONCLUSIVA TAPPA PER IL "CIOCCO" CIAR SPARCO

Domenica 29 marzo la seconda tappa, con partenza dalla Tenuta Il Ciocco, racchiuderà quattro prove speciali, tutte da ripetere due volte: "Puglianella", la classica di "Careggine", "Il Ciocco", e la nuova speciale "Chiozza", il cui secondo passaggio sarà anche la Power Stage del Rally Il Ciocco 2026.

Arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana.