L'evento



Sport e divertimento in pista nella XV edizione dell’Italiana Assicurazioni Gran Galà Esordienti

domenica, 8 giugno 2025, 19:41

Una festa dello sport autentica quella andata in scena al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca con l’Italiana Assicurazioni Gran Galà Esordienti, il tradizionale appuntamento riservato alla categoria dei più piccoli, giunto alla quindicesima edizione. Grande entusiasmo e partecipazione da parte delle tante famiglie che hanno affollato la tribuna per sostenere i quasi 400 giovanissimi atleti di circa venti differenti società da tutta la Toscana impegnati nelle gare di 50 metri ci corsa, salto in lungo e lancio del vortex. Il divertimento e lo spirito di aggregazione come motore della manifestazione che da ormai quindici anni rappresenta un impegno fisso sul quale l’Atletica Virtus Lucca concentra i propri sforzi e le proprie energie in nome della volontà della società di investire sulla crescita sportiva e umana dei ragazzi del settore giovanile. Tanti i virtussini in gara sotto l’attenta guida dei tecnici Sara Bertolucci, Angela Bullari, Michele De Ranieri, Marco Di Paolo, Dario Fazzi, Daniel Galigani, Angela Giannotti, Jonathan Magliozzi, Sara Marzocco, Matteo Pierotti, Elena Ribecai, Giulia Sabò, coordinati dal responsabile di categoria Pepo Miceli. A premiare tutti gli atleti che hanno preso parte al pomeriggio di gare, il saltatore in alto Stefano Sottile, quarto classificato agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi.

A margine del Gran Galà Esordienti anche la finale dei 60 metri piani de “Il ragazzo e la ragazza più veloce di Lucca” la competizione riservata agli studenti delle Scuole Medie all’interno dell’idea nata in collaborazione con il CONI provinciale di Lucca e il coinvolgimento delle scuole tramite il progetto Classi in gioco, sviluppata per promuovere lo sport. Ad aggiudicarsi il titolo di Ragazzo più veloce di Lucca è Marco Bagnatori dell’Istituto Comprensivo Lucca 6 con il tempo di 8”90, con Kevin Mallaliu (IC Lucca 6) e Paolo Pinto (IC Lucca 3) rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio, mentre la ragazza più veloce di Lucca è Livia Guccione dell’Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari con il crono di 9”48 davanti ad Anita Pardini (IC Don Aldo Mei) e Ambra Cannova (IC Lucca 3), seconda e terza. La scuola più veloce di Lucca è risultata invece l’Istituto Comprensivo Lucca 6. Tutti i protagonisti sono stati premiati, oltre a Stefano Sottile, dal sindaco del Comune di Lucca, Mario Pardini, dall’assessore allo sport Fabio Barsanti e dal responsabile rete vendite di Italiana Assicurazioni, Guido Madeo.