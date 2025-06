L'evento



Trofeo Podistico Lucchese, ecco i prossimi appuntamenti

mercoledì, 4 giugno 2025, 08:55

Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma nel prossimo fine settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono ben 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro. Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 6 giugno saremo a Capannori per la "44a Passeggiata per le vie di Capannori", organizzata dalla scuola primaria "A. Bertolucci Del Fiorentino" in collaborazione con la Misericordia di Santa Gemma e la Misericordia di Capannori. Partenza dalle ore 17 presso la chiesa parrocchiale, percorso unico di 4 km tra le tranquille vie del centro cittadino.

Sabato 7 giugno ci spostiamo a S. Pietro a Vico per la "Marcia di fine scuola", evento alla prima edizione organizzato dal Circolo Anspi "Vivere S. Pietro a Vico". Partenza dalla chiesa parrocchiale dalle ore 15,45 per i due percorsi pianeggianti di km 5,5 e km 10.

Domenica 8 giugno l'appuntamento è a Camigliano per la "47ª Passeggiata Panoramica Camiglianese", organizzata dal G.S. Camigliano. Partenza dalla sede sociale in Via Stradone di Camigliano per questa marcia dal profilo altimetrico più impegnativo rispetto alle altre ma che saprà regalare meravigliosi panorami sulla Piana di Lucca: 4 le distanze a disposizione, ovvero 3, 6, 10, 18 km.

Per tutte le informazioni potete visitare il sito luccapodismo.it o contattarci al 3483863615 per essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato ed essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma!