Rally Città di Lucca, scatta il conto alla rovescia

martedì, 22 luglio 2025, 12:00

È un conto alla rovescia scandito dal fermento, caratterizzato dal classico clima da grande evento, quello che sta precedendo l'accensione dei motori della 60ª Coppa Città di Lucca, appuntamento organizzato da Automobile Club Lucca in programma sabato 2 e domenica 3 agosto. La gara, valida per la Coppa Rally di Zona 7, coinvolgerà anche i protagonisti del panorama storico con il 1° Rally dello Zoccolo, offrendo ai praticanti una valida occasione di confronto ed al pubblico le linee delle vetture che hanno fatto la storia del motorsport.

Sessantacinque, i chilometri distribuiti su quattro tratti cronometrati, da ripetere fino ad un totale di sette passaggi competitivi: questo il format che ACI Lucca ha condiviso – nel rinnovato progetto - con New Lucca Corse, struttura che garantirà all'evento il proprio supporto operativo. Le mura cittadine saranno le grandi protagoniste della manifestazione, garantendo ai partecipanti una cornice di rara bellezza ed ospitando eventi collaterali dove i principali interpreti saranno le eccellenze gastronomiche locali ed il motorsport.

La gara prenderà il "via" sabato 2 agosto dalla suggestiva cornice delle "Mura", dove alle ore 19:01 si svolgerà la cerimonia di partenza. La prima giornata prevede due prove speciali: la caratteristica "Pizzorne" (11,52 km) alle 19:37 e la spettacolare "Città di Lucca" alle 21:50, che si svilupperà su un tracciato cittadino rilevato nell'area di Piazzale Don Baroni. Un'iniziativa pensata per il pubblico, che potrà godere dei passaggi delle vetture in assoluta sicurezza. Domenica 3 agosto la scena sarà riservata alle prove speciali "San Rocco" (11,35 km) e "Monti di Villa" (8,85 km) da affrontare in due passaggi, rispettivamente alle 10:54 e 11:53 al mattino, e alle 14:46 e 15:45 nel pomeriggio. L'ultima sfida chiamerà gli equipaggi ancora su "San Rocco", in programma alle 17:25. L'arrivo è previsto alle ore 18:40, con le mura cittadine a fare ancora da cornice.