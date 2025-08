L'evento



È Rudy Michelini, il vincitore della 60ª Coppa Città di Lucca

lunedì, 4 agosto 2025, 09:28

È Rudy Michelini, il vincitore della 60ª Coppa Città di Lucca. La gara, organizzata da Automobile Club Lucca e valida come quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 7, ha visto alla partenza centodieci vetture tra esemplari moderni e storici, con queste ultime interpreti del 1° Rally dello Zoccolo. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team e condivisa con Michele Perna, ha preso il comando del confronto fin dalla prova inaugurale, la "Pizzorne" del sabato sera, con ampio margine sugli inseguitori. Una leadership, quella del driver locale, cementata chilometro dopo chilometro e concretizzata con la sua dodicesima firma nell'albo d'oro della manifestazione. Sul secondo gradino del podio si sono elevati Antonio Rusce e Gabriele Zanni, su Skoda Fabia RS, rallentati da una errata scelta di gomme messa in atto all'avvio della domenica ma vincitori di quattro prove speciali. Terzi, anch'essi su Skoda Fabia RS, si sono classificati i corsi Paul Antoine Santoni e Jean Françoise Muselli, al centro di un acceso confronto con Luca Panzani, quarto assoluto su Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura che ha contraddistinto il suo ritorno alle competizioni a distanza di un anno e mezzo dall'ultima occasione, condivisa con Francesco Pinelli. La terza piazza è stata assegnata dall'ultima prova speciale, con i due avversari divisi da meno di un secondo di margine. A chiudere la top-five sono stati Mattia Vita e Alessio Foresto, con il pilota versiliese al debutto su Citroën C3 Rally2.

In sesta posizione hanno concluso Lorenzo Sardelli e Luigi Giovacchini, su Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura che ha preceduto la versione "RS" di Stefano Gaddini e Luigi Giovacchini. Il driver lucchese, alla prima esperienza sulla vettura, ha prevalso su Fabio Pinelli, tornato al volante della Hyundai i20 N Rally2. Il pilota pistoiese, affiancato da Filippo Caturegli, ha concluso in ottava posizione davanti a Daniele Silvestri e Leonardo Marraccini, attardati da alcuni errori accusati in fase di avvio su Skoda Fabia Rally2 Evo. Una prestazione crescente, quella del pilota di Montale, che gli ha permesso di prevalere – sull'ultima prova – su Vittorio Barsotti, decimo assoluto e vincitore del confronto a due ruote motrici, alla prima esperienza sulla Peugeot 208 Rally4 che ha visto sul sedile destro Roberto Lencioni. A vincere il 1° Rally dello Zoccolo, confronto riservato alle vetture storiche, sono stati Tommaso Fantei e Andrea Calandroni, in gara su una Volkswagen Golf di 3° Raggruppamento. In seconda posizione, primi di 4° Raggruppamento, hanno concluso Federico Scatena e Michele Benedetti, su Peugeot 205. Sul terzo gradino del podio si sono elevati Nicola Guerrini e Piero Taccini, su Ford Sierra Cosworth.

La 60ª Coppa Città di Lucca ed il 1° Rally dello Zoccolo hanno visto alla partenza, complessivamente, centodieci vetture. Grande, la risposta di pubblico riscontrata sulle sette prove speciali messe in programma nel fine settimana, con la prova spettacolo "Città di Lucca" che, al sabato sera, ha assecondato le aspettative regalando spettacolarità agli spettatori e grandi numeri agli organizzatori di Automobile Club Lucca.