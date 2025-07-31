Road to Tokyo: ottimo test per i saltatori in alto azzurri in vista dei Mondiali di Tokyo

Altri articoli in L'evento

venerdì, 8 agosto 2025, 11:48

Le attività locali, come in qualsiasi altra parte d’Italia, sono soggette a una serie di obblighi fiscali. La gestione corretta e ottimizzata delle imposte è cruciale: ecco i principali aspetti della gestione fiscale per le imprese locali, con un focus particolare su come semplificare il processo attraverso l'uso di strumenti...

mercoledì, 6 agosto 2025, 09:02

Il calendario della Serie A 2025-26 si presenta ricco e fitto di appuntamenti, sia nei mesi caldi che in quelli più freddi, e promette di tenere tutti col fiato sospeso. La stagione scatterà ufficialmente sabato 23 agosto 2025, con 20 squadre pronte a darsi battaglia in un torneo di ben...

lunedì, 4 agosto 2025, 09:28

La gara, organizzata da Automobile Club Lucca e valida come quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 7, ha visto alla partenza centodieci vetture tra esemplari moderni e storici, con queste ultime interpreti del 1° Rally dello Zoccolo

giovedì, 31 luglio 2025, 08:25

È all'insegna di quantità e qualità, l'elenco iscritti ufficializzato da Automobile Club Lucca in vista dell'accensione dei motori della 60ª Coppa Città di Lucca e del 1° Rally dello Zoccolo, confronti in programma tra sabato e domenica sulle strade della provincia. Saranno centodieci gli equipaggi