Road to Tokyo: ottimo test per i saltatori in alto azzurri in vista dei Mondiali di Tokyo

L'evento
mercoledì, 27 agosto 2025, 08:48
Manifestazione di grandissimo spessore quella andata in scena al “Moreno Martini” di Lucca con i saltatori azzurri in gara nel salto in alto nel test che precede i Mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre. Davanti a un nutrito pubblico il cui calore ed entusiasmo hanno fatto da sfondo alla sfida e davanti agli occhi attenti di Paolo Camossi, responsabile tecnico dei salti della nazionale, i protagonisti hanno potuto mettersi alla prova testando la propria condizione nell’evento la cui organizzazione è stata curata nei dettagli dall’Atletica Virtus Lucca.
Chiude in seconda posizione la beniamina di casa, Idea Pieroni (GS Carabinieri) che, al rientro dopo un velenoso infortunio che l’ha costretta ai box per oltre due mesi, riesce comunque a superare il metro e ottanta senza però andare oltre la misura di 1.81. Ad aggiudicarsi la gara femminile la campionessa italiana Assoluta in carica, Asia Tavernini (Fiamme oro) che salta 1.90 al secondo tentativo fallendo poi i tre tentativi a 1.93, misura che le sarebbe valsa il nuovo primato personale.
Nella gara maschile seconda posizione anche per il quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi, Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), - atleta che ha vestito la maglia Virtus in occasione della finale del Cds nel 2024 e nel 2025 – che, dopo una stagione difficile caratterizzata da un brutto infortunio, dimostra la crescita del suo stato di forma terminando a 2.21 così come il vincitore Manuel Lando (Aeronautica militare) - sesto ai mondiali indoor di Nanchino, quarto classificato agli ultimi Europei indoor di Apeldoorn, vice campione italiano indoor 2025 e medaglia di bronzo ai campionati italiani Assoluti di Caorle - che però arriva alla misura, che costituisce anche il suo season best, con percorso netto diversamente da Sottile che supera 2.18 alla terza prova. Lando tenta poi l’assalto al 2.24 fallendolo per tre volte. Terzo posto per Eugenio Meloni (GS Carabinieri) – semifinalista agli ultimi Europei indoor - che non va oltre il 2.14. Buon 1.97 per lo juniores dell’Atletica Livorno Iacopo Storai e ottima vetrina anche per i due atleti di casa, lo juniores Joseph Manfredi (1.87) e l’Allievo Alessandro Vanni (1.84).
venerdì, 8 agosto 2025, 11:48
Le attività locali, come in qualsiasi altra parte d’Italia, sono soggette a una serie di obblighi fiscali. La gestione corretta e ottimizzata delle imposte è cruciale: ecco i principali aspetti della gestione fiscale per le imprese locali, con un focus particolare su come semplificare il processo attraverso l'uso di strumenti...
mercoledì, 6 agosto 2025, 09:02
Il calendario della Serie A 2025-26 si presenta ricco e fitto di appuntamenti, sia nei mesi caldi che in quelli più freddi, e promette di tenere tutti col fiato sospeso. La stagione scatterà ufficialmente sabato 23 agosto 2025, con 20 squadre pronte a darsi battaglia in un torneo di ben...
lunedì, 4 agosto 2025, 09:28
La gara, organizzata da Automobile Club Lucca e valida come quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 7, ha visto alla partenza centodieci vetture tra esemplari moderni e storici, con queste ultime interpreti del 1° Rally dello Zoccolo
giovedì, 31 luglio 2025, 08:25
È all'insegna di quantità e qualità, l'elenco iscritti ufficializzato da Automobile Club Lucca in vista dell'accensione dei motori della 60ª Coppa Città di Lucca e del 1° Rally dello Zoccolo, confronti in programma tra sabato e domenica sulle strade della provincia. Saranno centodieci gli equipaggi