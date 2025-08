Tutte le prossime date del calcio italiano

L'evento



6 agosto 2025

Anche se siamo in piena estate, quel periodo dell’anno in cui molti preferiscono rallentare, godersi il mare, fare lunghe passeggiate o dedicarsi a qualche hobby, magari distrarsi con un gioco su internet come un puzzle o una partita di blackjack online, per gli appassionati di calcio non c’è pausa. Il calendario della Serie A 2025-26 si presenta ricco e fitto di appuntamenti, sia nei mesi caldi che in quelli più freddi, e promette di tenere tutti col fiato sospeso. La stagione scatterà ufficialmente sabato 23 agosto 2025, con 20 squadre pronte a darsi battaglia in un torneo di ben 38 giornate, che si concluderà domenica 24 maggio 2026.

Il primo turno mette subito in scena partite interessanti: Sassuolo–Napoli, Genoa–Lecce, Milan–Cremonese e Roma–Bologna apriranno il sipario sabato, mentre domenica toccherà a Inter, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Pisa e altre protagoniste.

La Coppa Italia

La Coppa Italia Frecciarossa 2025-26 inizierà già a inizio agosto, con il turno preliminare previsto tra il 9 e il 10. Il Lecce si confronterà con la Juve Stabia nel primo turno ufficiale il 15 agosto alle 20:45. La finale si disputerà il 13 maggio 2026. Come sempre, la Coppa riserverà sorprese e sarà un’occasione importante soprattutto per i giovani talenti, oltre che per le squadre di Serie B e C, pronte a mettere in difficoltà le big.

Calendario delle prime giornate

La seconda giornata, tra il 29 e il 31 agosto, offrirà sfide avvincenti come Lecce–Milan, Genoa–Juventus, Inter–Udinese e Napoli–Cagliari. Le partite si svolgeranno nei classici slot orari del campionato: venerdì sera, sabato pomeriggio e sera, domenica pomeriggio e sera, con la possibile novità di un Monday Night.

Settembre intenso: big match e rivalità

Dopo la pausa per le nazionali, si ripartirà il 14 settembre con la terza giornata. Tra i match più attesi, spiccano Atalanta–Lecce, Juventus–Inter e Milan–Bologna. La quarta giornata, il 21 settembre, vedrà confronti importanti come Inter–Sassuolo, Lecce–Cagliari e Udinese–Milan. A fine mese, il 28 settembre, saranno protagoniste partite di grande spessore come Milan–Napoli, Lecce–Bologna e Juventus–Atalanta. Questi incontri potrebbero già dare un’idea chiara delle ambizioni stagionali delle squadre coinvolte.

Ottobre ricco e senza sosta

Tra fine settembre e inizio novembre si giocheranno le giornate dalla quinta alla decima, con turni infrasettimanali come quello del 29 ottobre, che proporrà partite di grande interesse come Lecce–Napoli, Inter–Fiorentina e Atalanta–Milan. Sarà un periodo decisivo, in cui la profondità delle rose e le scelte degli allenatori faranno la differenza.

Nel corso di ottobre potremmo vedere già i primi scarti in classifica tra chi punta allo scudetto, chi sogna l’Europa e chi deve combattere per evitare la retrocessione. Il fattore campo, il recupero degli infortunati e la tenuta atletica saranno elementi fondamentali.

Novembre: derby e scontri diretti

A novembre il calendario propone:

2 novembre (10ª giornata): Fiorentina–Lecce, Milan–Roma, Napoli–Como

9 novembre (11ª giornata): Lecce–Verona, Inter–Lazio, Juventus–Torino (derby della Mole)

23 novembre (12ª giornata): Lazio–Lecce, Napoli–Atalanta, Fiorentina–Juventus

30 novembre (13ª giornata): Lecce–Torino, Milan–Lazio, Juventus–Cagliari

Questi appuntamenti saranno fondamentali per delineare la forma delle squadre e gli equilibri tattici. I derby, in particolare, porteranno con sé tensioni e adrenalina, influenzando anche il mercato di gennaio.

Dicembre, niente sosta natalizia, si gioca fino al 21

Dicembre si preannuncia intenso e senza sosta natalizia. La 14ª giornata, il 7 dicembre, offrirà incontri di grande richiamo come Napoli–Juventus e Cremonese–Lecce. Il 14 dicembre si giocheranno Lecce–Pisa, Bologna–Juventus e Milan–Sassuolo. La 16ª giornata, il 21 dicembre, chiuderà il 2025 con match decisivi come Inter–Lecce, Atalanta–Cagliari e Roma–Genoa. Anche durante le feste, quindi, il calcio non va in vacanza, regalando emozioni e sorprese ai tifosi.