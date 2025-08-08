L'evento



NOVANTA borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2024/2025: IO MERITO!

mercoledì, 17 settembre 2025, 17:29

Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado.

In particolare, 30 borse di studio da 200 euro per Diplomi di Licenza Media Inferiore conseguiti con votazione non inferiore a 10/10; 30 borse di studio da 350 euro per Diplomi di Istruzione Secondaria Superiore conseguiti con votazione non inferiore a 90/100; 30 borse di studio da 500 euro per Lauree Universitarie Magistrali conseguite con votazione compresa non inferiore a 100/110.

La Banca intende agevolare l’adesione alla propria compagine sociale degli studenti maggiorenni premiati con la sottoscrizione di n. 5 azioni il cui controvalore di euro 26,00 potrà essere addebitato sul c/c del borsista.

Ai borsisti sarà anche data la possibilità di sottoscrivere, gratuitamente per il primo anno, il piano welfare Fior di Mutua, che opera a favore degli associati in ambito sanitario, sociale, educativo e ricreativo.

Il bando, con le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito www.bancadipesciaecascina.it. Le domande dovranno pervenire, attraverso procedura online sul sito della banca, entro e non oltre il prossimo 31dicembre.

“Stare vicino ad un territorio –hanno detto il presidente Franco Papini ed il direttore Antonio Giusti di Banca di Pescia e Cascina– significa anche valorizzare i talenti. È questo il significato più profondo di questa iniziativa che premia chi si è contraddistinto nel proprio percorso di studi, promuovendo quella cultura del merito che rappresenta un asse portante per vincere le sfide del futuro”.