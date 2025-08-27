L'evento



Sport City Day: sulle Mura la grande manifestazione nazionale dedicata allo sport in area urbana

venerdì, 19 settembre 2025, 11:47

Assieme a 160 città italiane anche Lucca aderisce alla quinta edizione dello Sport City Day. Domani, sabato 20 settembre, dalle 15 alle 19.30 dal baluardo Santa Croce, ai baluardi San Donato, San Paolino e Santa Maria, comprese le cortine della passeggiata delle Mura saranno allestiti gli stand di ben 61 fra associazioni ed enti di promozione sportiva che offriranno informazioni, dimostrazioni ed esibizioni di altrettante discipline sportive in occasione della ripresa della stagione autunnale delle attività. Chiunque potrà provare lo sport preferito: mountain bike, atletica, ginnastica ritmica, scherma, basket, baseball, danza, calcetto, arti marziali, pallavolo, tiro con l'arco, arrampicata, calcio, tennis, cricket, tennis tavolo, pattinaggio, skiroll, pugilato, ciclismo, rugby.

Inoltre alle 17 al Caffé delle Mura si terrà l'incontro dal titolo "Patagonia. Viaggio in bici ai confini del mondo", presentazione del libro a cura di Francesco Frank Lotta, conduttore radiofonico e deejay di Radio Deejay, che ripercorrerà il suo viaggio in bici di quasi mille chilometri: un'esperienza di incontri e di scoperte con la bicicletta come compagna di strada dimostrando che un altro modo di esplorare il territorio e il mondo è possibile. L'evento rientra nel progetto "Bici in Comune" di Sport e Salute spa di cui il Comune di Lucca è beneficiario.

Sport City Day è organizzato dalla Fondazione Sporticity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di enti, istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, le associazioni e società sportive e nuovi portatori d'interesse nati sul territorio.