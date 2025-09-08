Diamo un calcio alla sla per Rossella

Altri articoli in L'evento

martedì, 14 ottobre 2025, 15:41

Sarà un fine settimana intenso, quello che sta arrivando, per il Padel Lucca Indoor di Guamo, che ospiterà il suo quinto torneo "open", che sulla scia del successo delle passate edizioni, ha registrato il pieno di iscritti, con 50 coppie, tra maschile, femminile e misto, quindi 100 atleti in campo,...

venerdì, 19 settembre 2025, 11:47

Assieme a 160 città italiane anche Lucca aderisce alla quinta edizione dello Sport City Day. Domani, sabato, dalle 15 alle 19.30 dal baluardo Santa Croce, ai baluardi San Donato, San Paolino e Santa Maria, comprese le cortine della passeggiata delle Mura saranno allestiti gli stand di ben 61 fra associazioni...

mercoledì, 17 settembre 2025, 17:29

Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado

lunedì, 8 settembre 2025, 14:10

