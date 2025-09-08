Diamo un calcio alla sla per Rossella

L'evento
giovedì, 16 ottobre 2025, 08:35
Sabato 18 ottobre, allo Stadio di Marlia, si terrà un evento benefico straordinario, "#Diamo un Calcio alla SLA", dedicato a sostenere Rossella, una giovane affetta da SLA, nella sua battaglia contro la malattia. Il torneo, categoria Piccoli Amici, vedrà protagoniste le squadre di calcio Folgor Marlia, Luccasette, Capezzano, Pieve San Paolo, Montecarlo, Folgore Segromigno, Viareggio e Sporting Lucca, unite per una nobile causa.
L'intero incasso della giornata sarà devoluto per sostenere le spese di cura di Rossella, estremamente onerose a causa della malattia. L'evento inizierà alle ore 10:00 e si preannuncia come un'occasione di solidarietà e sport. Invitiamo tutta la comunità a partecipare numerosi per contribuire a questa importante iniziativa. Un ringraziamento speciale va a tutte le società sportive coinvolte per il loro impegno e supporto. Per ulteriori informazioni: +39 344 7419066. #DiamoUnCalcioAllaSLA
martedì, 14 ottobre 2025, 15:41
Sarà un fine settimana intenso, quello che sta arrivando, per il Padel Lucca Indoor di Guamo, che ospiterà il suo quinto torneo "open", che sulla scia del successo delle passate edizioni, ha registrato il pieno di iscritti, con 50 coppie, tra maschile, femminile e misto, quindi 100 atleti in campo,...
venerdì, 19 settembre 2025, 11:47
Assieme a 160 città italiane anche Lucca aderisce alla quinta edizione dello Sport City Day. Domani, sabato, dalle 15 alle 19.30 dal baluardo Santa Croce, ai baluardi San Donato, San Paolino e Santa Maria, comprese le cortine della passeggiata delle Mura saranno allestiti gli stand di ben 61 fra associazioni...
mercoledì, 17 settembre 2025, 17:29
Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado
lunedì, 8 settembre 2025, 14:10
