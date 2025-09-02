L'evento



Il grande Padel torna a Lucca

martedì, 14 ottobre 2025, 15:41

Grande successo di adesioni per la competizione organizzata dal Padel Lucca Indoor, che questo fine settimana vedrà protagoniste coppie maschili, femminili e miste. Iscritti atleti di elevato livello nazionale e internazionale, che assicureranno uno spettacolo entusiasmante, offrendo un'occasione imperdibile per avvicinarsi e conoscere questa pratica sportiva che è la più in crescita a livello mondiale. Nutrita la partecipazione dei player lucchesi, tra i quali anche i giovani "under 16 e 18" della scuola padel Indoor, per i quali sarà un'esperienza altamente formativa.

Sarà un fine settimana intenso, quello che sta arrivando, per il Padel Lucca Indoor di Guamo, che ospiterà il suo quinto torneo "open", che sulla scia del successo delle passate edizioni, ha registrato il pieno di iscritti, con 50 coppie, tra maschile, femminile e misto, quindi 100 atleti in campo, visto che il padel si gioca in coppia. Una disciplina trasversale che da oltre tre anni ha conosciuto una crescita esponenziale a livello mondiale (1,5 milioni di praticanti in Italia) ed è prossima ad approdare alle Olimpiadi.

Sono pronti a scendere in campo player di elevato livello nazionale, anche stranieri, che assicureranno giornate di grande spettacolo e dinamicità, come solo lo sport "della pala" sa dare. Saranno infatti della partita "nomi" come gli argentini Juan Cruz Bordoli, Ramiro Tornielli e Joel Ventura, mentre Lucca avrà il proprio "faro" in Alessio Piccioli.

Tanti gli iscritti da fuori regione, tutti di fascia alta e tra le quote "rosa" si è iscritta Claudia Noemi Cascella (n. 10 in Italia di 2^ fascia nonché maestra nazionale), oltre ad altre di alto profilo e si sono iscritte addirittura due giovanissime ragazze toscane "under 16" di livello nazionale

Diversi i lucchesi iscritti, tra i quali anche i giovani under 18 della Scuola Padel Lucca Indoor di Guamo, Simone Assennato, Mattia Bugelli, e Giulio Ricci, già atleti di fascia alta che spesso partecipano a tornei in tutta Italia e per i quali sarà occasione imperdibile di crescita tecnica, confrontandosi ad un livello elevato di gioco.

Da domani, mercoledì 15 ottobre si entrerà nel vivo della sfida con i primi match eliminatori (dalle ore 18,00), per arrivare poi a giornate più intense giovedì, venerdì e sabato, fino al gran finale di domenica con le semifinali in mattinata e finali al pomeriggio, per tutte le categorie. Il Padel Lucca indoor si trova a Guamo, in via san Pieretto, 32.