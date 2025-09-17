L'evento



Padel, l'Open di Lucca parla argentino

martedì, 21 ottobre 2025, 08:24

Chiusa con un bilancio di grande soddisfazione, la competizione organizzata dal Padel Lucca Indoor, che nel fine settimana appena passato ha viste protagoniste 50 coppie tra maschili, femminili e miste. Elevato il livello tecnico espresso da tutti i player in campo, con il successo andato agli argentini Tornielli-Bordoli, su Piccioli-Celi. Tra le donne successo di Cascella-Lazzeretti e nel misto hanno prevalso Melchiorre-Donati

Il grande padel nazionale è tornato di nuovo al Padel Lucca Indoor di Guamo, che per il suo quinto torneo "open", nel fine settimana appena passato ha visto scendere in campo ben 50 coppie, tra maschile, femminile e miste, quindi 100 atleti in campo. Turni di qualifiche frenetici e spettacolari già dal giovedì, con la tensione poi salita man mano che si avvicinava il clou del contest e con la domenica che ha eletto i campioni del torneo al termine di una competizione che ha palesato un elevato tasso tecnico.

Ed ha parlato straniero, l'edizione duemilaventiquattro del torneo, con il successo andatoagli argentini Juan Cruz Bordoli e Ramiro Tornielli, vincitori in due set (6-3 7-6) contro il più blasonato player locale (e giocatore di spessore nazionale), Alessio Piccioli, in coppia Francesco Celi. Se il primo set i sudamericani avevano vinto bene, nel secondo set il ritorno deciso di Piccioli e Celi ha obbligato a fare gli straordinari, chiudendo ben 7-6 al tie break, con tanto spettacolo in un palazzetto pieno come non mai di appassionati ed anche di curiosi di scoprire lo sport "della pala".

Tra le quote "rosa" Claudia Noemi Cascella (n. 10 in Italia di 2^ fascia nonché maestra nazionale), insieme a Sandra Lazzaretti hanno vinto dopo tre set anche in questo caso assai coinvolgenti. Le vincitrici hanno chiuso con una bella progressione dopo aver avviato la sfida sotto tono contro Matilde Danieli e Veronica Valgimigli.

Nel "misto" vittoria sicura del giovane maestro Andrea Melchiorre, in coppia con Elena Donati, per 2-0 su Lorenzo Volpi e Tiziana Iezza.Il Padel Lucca Indoor sta avviando la fase invernale, con i campionato Maschili e femminili, oltre a proseguire l'attività della propria scuola padel per giovani e adulti. Un'attività che quest'anno si è incrementata specie con le giovani leve, desiderose di esprimersi dentro la gabbia e tra le pareti in vetro.