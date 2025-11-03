L'evento



La 61ª Coppa Città di Lucca sarà valida come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2026

sabato, 29 novembre 2025, 16:24

ACI Sport ha ufficializzato oggi le titolazioni 2026 e per la 61ª Coppa Città di Lucca arriva il riconoscimento più atteso: la gara organizzata da Automobile Club Lucca sarà valida come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2026.

Un'assegnazione che premia il lavoro svolto dall'Ente provinciale proprio nell'anno in cui si celebrano i 100 anni di attività, un secolo in cui il motorsport ha rappresentato per l'istituzione automobilistica una componente identitaria e costante. La designazione conferma la solidità organizzativa della competizione lucchese, una delle più longeve nel panorama nazionale, e la proietta come appuntamento di riferimento dell'intera stagione 2026.

"Salutiamo con grande soddisfazione la notizia dell'assegnazione della Finale Nazionale Coppa Italia Rally 2026 alla Coppa Città di Lucca – ha commentato il presidente Luca Gelli. - Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra gara, una delle più longeve a livello nazionale. Una bellissima notizia a coronamento di un impegno per il motorsport rallistico che da sempre anima il nostro Ente".

Sulla stessa linea il direttore Luca Sangiorgio: "Saremo impegnati a realizzare un grande evento sportivo, perché Lucca accolga nel migliore dei modi tutti i campioni delle gare valide per la Coppa Rally di Zona d'Italia. E lo faremo proprio nell'anno più importante, perché nel 2026 festeggeremo il centenario della fondazione di ACI Lucca. Una lunga storia nella quale lo sport automobilistico ha sempre avuto un ruolo di primo piano".

La 61ª Coppa Città di Lucca si prepara così al ruolo di teatro tricolore della Coppa Italia Rally 2026, confermando ancora una volta la centralità del rally lucchese nel panorama nazionale.