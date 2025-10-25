L'Italia Under 17 è bronzo al mondiale

L'evento
venerdì, 28 novembre 2025, 14:39
Grande risultato della Nazionale Under 17 che al Mondiale di categoria in Qatar ha centrato il terzo posto battendo il Brasile ai calci di rigore, eroe di giornata il portiere Longoni che ha neutralizzato di tiri dagli undici metri dopo che la gara di era conclusa sullo 0-0.
Nella comitiva, come allenatore dei portieri anche il lucchese di adozione Davide Quironi, ex portiere e preparatore rossonero che da qualche anno è il preparatore dei portieri delle giovanili azzurre. Quironi non è certo nuovo ai successi con la maglia della Nazionale: l'ultimo era stato nel 2023 quando aveva fatto parte della spedizione che si aggiudicò l'Europeo Under 19. A Davide, da sempre legato ai colori rossoneri, i complimenti della redazione.
lunedì, 24 novembre 2025, 18:42
Arriva AuthenticApp: la tecnologia italiana che vuole cambiare per sempre l’autenticazione dei vini di pregio e non solo: ogni bottiglia viene associata a un identificatore univoco, non duplicabile, verificabile istantaneamente con i comuni dispositivi mobili e viene collocato in una parte della confezione
lunedì, 17 novembre 2025, 11:01
“Abbiamo voglia di stare insieme…! Abbiamo voglia di salutarci con una stretta di mano e condividere eventi pieni di emozioni. Tra poche settimane sarà Natale”: comincia così l’invito che Banca di Pescia e Cascina ha rivolto ai suoi soci per partecipare all’evento Buon Natale Socio 2025, venerdì 5 dicembre a...
lunedì, 3 novembre 2025, 14:22
Tornano le vetture Storiche al Rally Il Ciocchetto, che correranno "mescolate" alle vetture moderne, ma anche con classifica a parte. Il programma di gara del "rally natalizio", in scena dal 19 al 21 dicembre, le cui iscrizioni aprono lunedì 3 novembre.
sabato, 25 ottobre 2025, 12:31
La gara natalizia per eccellenza presenta il suo format di successo, sperimentato lo scorso anno. Torna il doppio shakedown al sabato e la prima tappa avrà di conseguenza solo tre passaggi sulle due prove speciali. La premiazione sul palco ultima delle novità. Lunedì 3 novembre aprono le iscrizioni