L'Italia Under 17 è bronzo al mondiale

venerdì, 28 novembre 2025, 14:39

Grande risultato della Nazionale Under 17 che al Mondiale di categoria in Qatar ha centrato il terzo posto battendo il Brasile ai calci di rigore, eroe di giornata il portiere Longoni che ha neutralizzato di tiri dagli undici metri dopo che la gara di era conclusa sullo 0-0.

Nella comitiva, come allenatore dei portieri anche il lucchese di adozione Davide Quironi, ex portiere e preparatore rossonero che da qualche anno è il preparatore dei portieri delle giovanili azzurre. Quironi non è certo nuovo ai successi con la maglia della Nazionale: l'ultimo era stato nel 2023 quando aveva fatto parte della spedizione che si aggiudicò l'Europeo Under 19. A Davide, da sempre legato ai colori rossoneri, i complimenti della redazione.