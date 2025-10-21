L'evento



Stop alla contraffazione di vini di pregio e prodotti di moda: ecco AuthenticAp

lunedì, 24 novembre 2025, 18:42

Nel mondo del vino di alta gamma, dove il valore di una bottiglia può crescere nel tempo come un vero e proprio investimento, la contraffazione è diventata una minaccia sempre più concreta. Etichette copiate, capsule sostituite, bottiglie manomesse: fenomeni che danneggiano i produttori e tradiscono la fiducia dei consumatori.

Da questa esigenza nasce AuthenticApp, una soluzione tutta italiana sviluppata da 01 Informatica e ideata dal dottor Cristiano Vittoriano Raffaelli, che promette di rivoluzionare il modo in cui garantiamo la genuinità dei beni fisici.

Questa tecnologia introduce un sistema di autenticazione avanzato, pensato per garantire originalità e integrità del prodotto. Ogni bottiglia viene associata a un identificatore univoco, non duplicabile, verificabile istantaneamente con i comuni dispositivi mobili e viene collocato in una parte della confezione che, se alterato, rende immediatamente evidente qualsiasi tentativo di manomissione, assicurando così un controllo semplice ma estremamente affidabile.

Parallelamente, tutte le informazioni legate alla bottiglia vengono registrate su blockchain, creando una sorta di carta d’identità digitale permanente di un preciso articolo. La storia produttiva, l’origine, la data di imbottigliamento, ma anche i passaggi di proprietà lungo gli anni, vengono conservati in modo trasparente e immutabile. Questo aspetto sta diventando di fondamentale importanza soprattutto nel mercato dei vini da collezione, dove la tracciabilità certificata rappresenta un fattore determinante per stabilire il reale valore del prodotto.

La forza di AuthenticApp si rivela in modo evidente sia per chi produce sia per chi acquista. I produttori possono finalmente contare su uno strumento capace di tutelare il marchio, proteggere il valore del proprio lavoro e monitorare con precisione la distribuzione, riducendo drasticamente il rischio di intrusioni non autorizzate nella filiera.

I consumatori, dall’altra parte, ottengono una sicurezza nuova nelle loro scelte d’acquisto, una trasparenza mai vista prima e un rapporto più diretto con la storia autentica del prodotto che stanno portando in tavola o in cantina.

Pur essendo stata concepita inizialmente per il settore vitivinicolo, la tecnologia ha un potenziale che va ben oltre. Gli stessi principi possono essere applicati al mondo della moda, dell’arte, della farmaceutica e dell’elettronica, tutti settori in cui la contraffazione rappresenta un pericolo costante. La combinazione di RFID e blockchain mostra una versatilità sorprendente e apre la strada a un modello scalabile, pronto a rispondere all’esigenza globale di autenticità e tracciabilità.

AuthenticApp si presenta così non solo come un prodotto tecnologico, ma come una risposta concreta e moderna a un bisogno reale del mercato. La sua affidabilità e la sua accessibilità contribuiscono a rafforzare la fiducia tra produttori e consumatori, valorizzando le aziende che operano con integrità e offrendo finalmente uno strumento capace di restituire trasparenza a un settore che ne ha un urgente bisogno. Una semplice scansione con lo smartphone potrebbe davvero segnare l’inizio di un nuovo modo di proteggere i beni di valore.