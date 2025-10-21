Stop alla contraffazione di vini di pregio e prodotti di moda: ecco AuthenticAp

L'evento
lunedì, 24 novembre 2025, 18:42
Nel mondo del vino di alta gamma, dove il valore di una bottiglia può crescere nel tempo come un vero e proprio investimento, la contraffazione è diventata una minaccia sempre più concreta. Etichette copiate, capsule sostituite, bottiglie manomesse: fenomeni che danneggiano i produttori e tradiscono la fiducia dei consumatori.
Da questa esigenza nasce AuthenticApp, una soluzione tutta italiana sviluppata da 01 Informatica e ideata dal dottor Cristiano Vittoriano Raffaelli, che promette di rivoluzionare il modo in cui garantiamo la genuinità dei beni fisici.
Questa tecnologia introduce un sistema di autenticazione avanzato, pensato per garantire originalità e integrità del prodotto. Ogni bottiglia viene associata a un identificatore univoco, non duplicabile, verificabile istantaneamente con i comuni dispositivi mobili e viene collocato in una parte della confezione che, se alterato, rende immediatamente evidente qualsiasi tentativo di manomissione, assicurando così un controllo semplice ma estremamente affidabile.
Parallelamente, tutte le informazioni legate alla bottiglia vengono registrate su blockchain, creando una sorta di carta d’identità digitale permanente di un preciso articolo. La storia produttiva, l’origine, la data di imbottigliamento, ma anche i passaggi di proprietà lungo gli anni, vengono conservati in modo trasparente e immutabile. Questo aspetto sta diventando di fondamentale importanza soprattutto nel mercato dei vini da collezione, dove la tracciabilità certificata rappresenta un fattore determinante per stabilire il reale valore del prodotto.
La forza di AuthenticApp si rivela in modo evidente sia per chi produce sia per chi acquista. I produttori possono finalmente contare su uno strumento capace di tutelare il marchio, proteggere il valore del proprio lavoro e monitorare con precisione la distribuzione, riducendo drasticamente il rischio di intrusioni non autorizzate nella filiera.
I consumatori, dall’altra parte, ottengono una sicurezza nuova nelle loro scelte d’acquisto, una trasparenza mai vista prima e un rapporto più diretto con la storia autentica del prodotto che stanno portando in tavola o in cantina.
Pur essendo stata concepita inizialmente per il settore vitivinicolo, la tecnologia ha un potenziale che va ben oltre. Gli stessi principi possono essere applicati al mondo della moda, dell’arte, della farmaceutica e dell’elettronica, tutti settori in cui la contraffazione rappresenta un pericolo costante. La combinazione di RFID e blockchain mostra una versatilità sorprendente e apre la strada a un modello scalabile, pronto a rispondere all’esigenza globale di autenticità e tracciabilità.
AuthenticApp si presenta così non solo come un prodotto tecnologico, ma come una risposta concreta e moderna a un bisogno reale del mercato. La sua affidabilità e la sua accessibilità contribuiscono a rafforzare la fiducia tra produttori e consumatori, valorizzando le aziende che operano con integrità e offrendo finalmente uno strumento capace di restituire trasparenza a un settore che ne ha un urgente bisogno. Una semplice scansione con lo smartphone potrebbe davvero segnare l’inizio di un nuovo modo di proteggere i beni di valore.
lunedì, 17 novembre 2025, 11:01
“Abbiamo voglia di stare insieme…! Abbiamo voglia di salutarci con una stretta di mano e condividere eventi pieni di emozioni. Tra poche settimane sarà Natale”: comincia così l’invito che Banca di Pescia e Cascina ha rivolto ai suoi soci per partecipare all’evento Buon Natale Socio 2025, venerdì 5 dicembre a...
lunedì, 3 novembre 2025, 14:22
Tornano le vetture Storiche al Rally Il Ciocchetto, che correranno "mescolate" alle vetture moderne, ma anche con classifica a parte. Il programma di gara del "rally natalizio", in scena dal 19 al 21 dicembre, le cui iscrizioni aprono lunedì 3 novembre.
sabato, 25 ottobre 2025, 12:31
La gara natalizia per eccellenza presenta il suo format di successo, sperimentato lo scorso anno. Torna il doppio shakedown al sabato e la prima tappa avrà di conseguenza solo tre passaggi sulle due prove speciali. La premiazione sul palco ultima delle novità. Lunedì 3 novembre aprono le iscrizioni
martedì, 21 ottobre 2025, 08:24
Chiusa con un bilancio di grande soddisfazione, la competizione organizzata dal Padel Lucca Indoor, che nel fine settimana appena passato ha viste protagoniste 50 coppie tra maschili, femminili e miste. Elevato il livello tecnico espresso da tutti i player in campo, con il successo andato agli argentini Tornielli-Bordoli