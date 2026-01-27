L'evento



Atletica: Moura e Pieroni vincitori della prima edizione del Banca Reale Indoor High Jump

domenica, 1 febbraio 2026, 11:25

LUCCA – Ottima riuscita e grande partecipazione per la prima edizione del Banca Reale Indoor High Jump, il meeting internazionale di salto in alto inserito nel World Athletics Global Calendar Tour 2026 e organizzato dall’Atletica Virtus Lucca che ha trovato nella pista coperta del Campo Scuola Moreno Martini di Lucca, il suo bel palcoscenico.

Atleti di grande spessore provenienti da otto nazioni e quattro continenti diversi hanno dato vita a una competizione che ha avuto in Banca Reale, l’istituto di credito di Reale Group, il suo prestigioso title sponsor, presente con la responsabile gestione rete Nadia Pedico intervenuta a premiare tutti gli atleti a testimonianza della grande attenzione riservata alla crescita dei giovani e dello sport.

Il brasiliano Thiago Moura (2.15) e la beniamina di casa Idea Pieroni (1.86) i vincitori di questa prima edizione ricca di emozioni e contenuti tecnici.

L’evento si apre con il Banca Reale Young Indoor High Jump, la manifestazione dedicata ai più giovani che vede in gara sedici tra i migliori atleti categoria Cadetti e Cadette della Toscana. Ad aggiudicarsi la gara femminile giovanile è Greta Lorenzini, dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, con 1.50 seguita dall’atleta di casa Camilla Lucchesi dell’Atletica Virtus Lucca e da Celeste Caschili dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno entrambe con la misura di 1.45. Nella gara maschile bella vittoria per Marco Brusone, Prosport Atletica Firenze, che si ferma a 1.74 eguagliando il primato personale realizzato proprio a Lucca lo scorso anno. Sul secondo gradino del podio il classe 2012 Niccolò Cosimini, atleta Virtus proveniente dal vivaio del Gruppo Marciatori di Barga, che al suo primo anno porta a 1.71 il proprio primato personale migliorandosi di ben nove centimetri. Al terzo posto Luca Baldi dell’Atletica Firenze Marathon (1.71).

Il pomeriggio entra nel vivo con la gara femminile del Banca Reale Indoor High Jump con la progressione che parte da 1.60 e registra in ordine l’uscita di scena di Valentina Lule di Toscana Empoli Nissan (1.60), di Giada De Martino di Toscana Empoli Nissan e Serena Masi di Atletica Firenze Marathon (1.70), della vice campionessa britannica indoor 2024 Kate Anson che, al rientro in gara dopo due anni, non va oltre l’1.78 così come l’azzurra Giulia De Marchi di Atletica vicentinae l’algerina Darina Hadil Rezik.

Entra benissimo in gara la campionessa di casa, la barghigiana Idea Pieroni (GS Carabinieri) che supera al primo tentativo le misure di1.74, 1.78 e 1.81 e restando in competizione solo con l’altra azzurra, la vice campionessa italiana Marta Morara (Aeronautica militare) che non supera per tre volte l’1.83. Pieroni invece, spinta dall’entusiasmo del pubblico del Moreno Martini, al terzo tentativo supera l’1.83, alsecondo l’1.86 e per pochissimo fallisce l’assalto all’1.88 vincendo comunque tra gli applausi la gara femminile della prima edizione del Banca Reale Indoor High Jump.

Grande spettacolo per la gara maschile che parte dall’1.90 con Joseph Manfedi, lo juniores della Virtus, che superata la misura di ingresso, viene poi tradito dall’emozione di gareggiare davanti al proprio pubblico, fallisce i tre tentativi a 1.95 ed è così il primo atleta a uscire dalla gara insieme allo svedese Joakim Wadstein. Si fermano: a 1.95 Daniele Ottaviani, il classe 2010 dell’Atletica Gran Sasso Teramo, il più giovane atleta in gara, a 2.04 Marcello Donadoni dell’Atletica Bovolone, a 2.08 Ernesto Pascone e Donald Thomas, a 2.12 Andrea Magnano (AS Milone), lo srilankese Mohamed Rafeek, il bulgaro Tihomir Ivanov, Massimiliano Luiu (Fiamme Oro), Federico Celebrin(GS Carabinieri) e il quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e atleta che ha vestito la maglia Virtus agli ultimi due societari Stefano Sottile (Fiamme Azzurre). Vince con grande merito e a ritmo di sambail brasiliano Thiago Moura che, dopo aver commesso il primo errore della sua gara a 2.15, ha poi proseguito da solo tentando e fallendo l’assalto a 2.20 ma dando comunque spettacolo in quello che è stato un bellissimo pomeriggio di sport.