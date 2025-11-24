L'evento



Festa degli auguri del S.Donato

lunedì, 5 gennaio 2026, 16:16

Una grande festa in famiglia, come da tempo non erano più state organizzate. La società di calcio Sporting San Donato ha festeggiato in anticipo la Befana con una festa allargata a tutti i suoi tesserati e alle rispettive famiglie all’impianto sportivo de “I Campini” di S.Pietro a Vico. Undici squadre, unica società lucchese ad avere tutto il settore giovanile completo in ogni categoria, dalla Juniores ai Piccoli Amici 2020, più di duecento ragazzi, anche se non tutti presenti nell’occasione, che si sono ritrovati con famiglie al seguito per farsi gli auguri, passare un momento di svago insieme e ricevere la strenna natalizia.

A salutarli e a portare l’omaggio dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti che hanno sottolineato il continuo impegno e i risultati ottenuti dall’Ente nel risolvere le problematiche strutturali e sportive delle società lucchesi e dell’importante ruolo sociale svolto dal S.Donato per favorire la pratica sportiva di tutti i ragazzi. Si è parlato anche di calcio con il presidente della società Giuliano Gabrielli e i suoi stretti collaboratori, ribadendo l’obbiettivo del consolidamento e valorizzazione del settore giovanile a partire dalla scuola calcio, della collaborazione tecnica con il Pisa e di sfide e obbiettivi del campo. Poi è stato il momento degli allenatori che hanno presentato i propri ragazzi, prima di passare la parola ai singoli capitani.

Tra risate, buoni propositi e voglia di calcio, il messaggio che la società del San Donato ha voluto lanciare alle famiglie è che si può ancora fare calcio a livello giovanile, senza pensare solo all’aspetto agonistico e al risultato del campo ma pensando alla sua crescita personale. “Calcio come scuola di vita e di valori – ha ribadito l’organizzatore dell’evento, Paolo Bottari – ed una società formato famiglia, in cui i ragazzi possano crescere senza pressioni, pensando a divertirsi”. Nel mezzo la visita a sorpresa del radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Tonino Raffa e dell’ex giocatore del Torino, Giovanni Toschi che hanno ricordato vari aneddoti delle rispettive carriere. Un bel pomeriggio con tante persone e la voglia di continuare a far crescere la società e fare gruppo.