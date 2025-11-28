L'evento



Marciatori Morianesi quarta società alla Ciaspolada della Val di Non 2026

lunedì, 12 gennaio 2026, 15:41

Il Gs Marciatori Morianesi, cha ha alla guida lo storico presidentissimo Mario "Penna" Manfredini che proprio in questi giorni ha festeggiato lo splendido traguardo dei suoi 80 anni di età, è stato nuovamente il team podistico tra i protagonisti in Trentino nella famosa corsa internazionale 'La Ciaspolada della Val di Non' giunta alla 52.a edizione e quest'anno incentrata sulla Pace. Le casacche bianco-rosse della lucchesia si sono piazzate al quarto posto come gruppo extraregionale con 55 ciaspolatori, seste assolute nella classifica generale e primato per la Toscana e dell'Italia centrale. In più il gruppo Morianese ha avuto anche un competitivo Alessandro Bianchi (classe 1970) che ha fatto un buon piazzamento chiudendo al 50° posto nella classifica assoluta, 40° generale maschile e 26° nella sua dei veterani.

"Alla Ciaspolada in Val di Non – spiega Mario Manfredini – a cui noi, concedetemelo di dirlo, siamo ormai di casa, sono infatti una trentacinquina di anni che vi partecipiamo, ma ogni volta è sempre tutto molto entusiasmante e suggestivo l'essere lì presenti. E poi il rivedere ed incontrare amici ed inoltre il via della gara che anche in questa edizione sono stati oltre 2mila i 'bisonti' che hanno formato un lungo e variopinto serpentone. Ed infine non potevamo sottrarci ad onorare, mettendo i piedi sotto il tavolo degustando i piatti della cucina locale, la nostra seconda simpatica denominazione ossia i Mangiatori Morianesi. Concludo questo mio intervento ricordando il nostro impegno nel calendario delle marce non competitive valide per il Trofeo Podistico Lucchese, ovvero la Passeggiata tra le colline del Morianese che in questo 2026 si terrà domenica 7 giugno".

L'edizione del 2026 si è svolta con una formula inedita e una sorta di combinata rimediando all'assenza di neve con un format di gara che si è rivelato spettacolare e apprezzato. Il percorso prevedeva una prima parte di 4,7 chilometri da affrontare con le scarpe da running, ricavata in prevalenza nella piana dei Pradiei. A quel punto, dopo aver indossato le ciaspole nell'apposita zona cambio, rimanevano da coprire gli ultimi 700 metri su fondo innevato, nel cuore dell'abitato di Fondo, fino alla zona d'arrivo allestita sopra al Palanaunia. Prima del via sono stati osservati due minuti di silenzio in memoria delle giovani vittime della tragedia di Crans Montana e con la bandiera della pace a sventolare in zona di partenza, l'altro importante messaggio che La Ciaspolada ha voluto mandare in un'epoca caratterizzata da forti tensioni internazionali.

Per la cronaca e con la formula inedita la Ciaspolada 2026 ha incoronato vincitori, nel maschile: il ticinese Roberto Delorenzi (Brooks Trail Runners) e nel femminile: la bergamasca Vivien Bonzi (Brooks Trail Runners), alla loro prima partecipazione a questa classicissima della Val di Non. Ancora sui podi sono saliti nel maschile: il tre volte vincitore della Ciaspolada Alex Baldaccini (Orobie Gs) e il debuttante trentino Nicola Duchi (Us Tenno); nel femminile: la figlia d'arte Chiara Molinari e la veterana Elektra Bonvecchio (entrambe Amorini Tsl Team Molinari Sport). Mentre la classifica top ten non competitiva dei gruppi con più iscritti è stata: 1° Amici di Sandro 99 (Fondo in Val di Non TN), 2° Ea' Tramontana 92 (Teolo PD), 3° Giuly Bertagnolli Tret 91 (Fondo TN), 4° Nuoto@Teamsportisola.it 65 (Isola della Scala VR), 5° Proloco Villa Estense Aps 59 (Villa Estense PD), 6° Marciatori Morianesi 55 (Ponte a Moriano LU), 7° Polisportiva Giovanni Masi 51 (Casalecchio di Reno BO), 8° Atletica Porcari 48 (Porcari LU), 9° Novella Volley 41 (Fondo in Val di Non TN). 10° Gp Avis Aido Asd 32 (Badia Polesine RO