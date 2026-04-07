L'evento



Festival L'Augusta, Roberto Beccantini racconta i gesti immortali del calcio

mercoledì, 15 aprile 2026, 13:06

Martedì 21 aprile alle ore 21, presso il complesso Casa del Boia, si svolgerà il quarto appuntamento del 2026 del festival L'Augusta – La Fortezza delle Idee, con la presenza del giornalista Roberto Beccantini. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro "Giocati da Dio – I gesti immortali del calcio".



Beccantini, decano dei giornalisti sportivi, ha scritto per La Stampa, Tuttosport, Gazzetta dello Sport, Guerin Sportivo, Il Fatto Quotidiano. In carriera ha seguito nove giochi olimpici estivi, da Monaco 1972 a Pechino 2008, e quelli invernali di Torino 2006; nove campionati mondiali di calcio, da Argentina 1978 a Sudafrica 2010, otto campionati europei e tutte le finali di UEFA Champions League dal 1992 al 2010. È stato il giurato italiano del Pallone d'oro.



"Grazie a Roberto Beccantini ritroveremo il connubio tra sport e arte — spiega Iacopo Di Bugno, presidente del festival L'Augusta — e i grandi gesti del calcio dei 'giocati da Dio', come diceva Carmelo Bene. Ma sarà anche l'occasione per scendere nei bassifondi della crisi in cui è finita la Nazionale, non qualificatasi per il terzo mondiale di fila, e del calcio italiano in generale".



Ad intervistare Beccantini sarà il giornalista e scrittore Fabrizio Vincenti. L'accesso all'evento è libero, previa prenotazione del posto a sedere su piattaforma Eventbrite.