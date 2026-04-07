Festival L'Augusta, Roberto Beccantini racconta i gesti immortali del calcio

L'evento
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:06
Martedì 21 aprile alle ore 21, presso il complesso Casa del Boia, si svolgerà il quarto appuntamento del 2026 del festival L'Augusta – La Fortezza delle Idee, con la presenza del giornalista Roberto Beccantini. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro "Giocati da Dio – I gesti immortali del calcio".
Beccantini, decano dei giornalisti sportivi, ha scritto per La Stampa, Tuttosport, Gazzetta dello Sport, Guerin Sportivo, Il Fatto Quotidiano. In carriera ha seguito nove giochi olimpici estivi, da Monaco 1972 a Pechino 2008, e quelli invernali di Torino 2006; nove campionati mondiali di calcio, da Argentina 1978 a Sudafrica 2010, otto campionati europei e tutte le finali di UEFA Champions League dal 1992 al 2010. È stato il giurato italiano del Pallone d'oro.
"Grazie a Roberto Beccantini ritroveremo il connubio tra sport e arte — spiega Iacopo Di Bugno, presidente del festival L'Augusta — e i grandi gesti del calcio dei 'giocati da Dio', come diceva Carmelo Bene. Ma sarà anche l'occasione per scendere nei bassifondi della crisi in cui è finita la Nazionale, non qualificatasi per il terzo mondiale di fila, e del calcio italiano in generale".
Ad intervistare Beccantini sarà il giornalista e scrittore Fabrizio Vincenti. L'accesso all'evento è libero, previa prenotazione del posto a sedere su piattaforma Eventbrite.
mercoledì, 15 aprile 2026, 14:02
Presentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Enrico Ameri, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ euro. La tiratura è di centottantamila esemplari
martedì, 14 aprile 2026, 18:46
L'11 e 12 aprile presso la Palestra Sardi di Sant'Alessio si sono tenuti seminario ed esami passaggio dal I Kyu al II Dan di Kendo organizzati dalla CIK Confederazione Italiana Kendo
venerdì, 10 aprile 2026, 11:18
Domenica 12 aprile si svolgerà la quinta edizione della Ciclo Classica Puccini, l'evento non agonistico che unisce nella mobilità dolce, in bicicletta, i territori dove Giacomo Puccini visse e compose le sue opere immortali, attraverso la natura ed i paesaggi uniti dalla ciclopedonale Giacomo Puccini, fra Lucca e Massaciuccoli, lungo...
martedì, 7 aprile 2026, 14:26
Le biancoazzurre chiudono un torneo impeccabile e piegano il Livorno in finale grazie a una rete all’ultimo minuto di Eva Marinai. Un successo straordinario, costruito con qualità, cuore e spirito di gruppo