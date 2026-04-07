L'evento



A Lucca seminario ed esami Kendo

martedì, 14 aprile 2026, 18:46

L'11 e 12 aprile presso la Palestra Sardi di Sant'Alessio si sono tenuti seminario ed esami passaggio dal I Kyu al II Dan di Kendo organizzati dalla CIK Confederazione Italiana Kendo. Per la logistica anche quest'anno la Scuola Kendo Lucca di Maurizio Lipparelli ha dato il suo attivo contributo dimostrando come la città di Lucca partecipi con solerzia alla buona pratica di questa arte marziale derivante dalle antiche scuole samurai.

Le due giornate sono state pienamente partecipate dai dojo del centro Italia. La commissione è stata presieduta da Leonardo Brivio e composta da Mattia Pizzamiglio, Luca Pascolini, Tommaso Cambi e Tiziana Turturro."