A Lucca seminario ed esami Kendo

L'evento
martedì, 14 aprile 2026, 18:46
L'11 e 12 aprile presso la Palestra Sardi di Sant'Alessio si sono tenuti seminario ed esami passaggio dal I Kyu al II Dan di Kendo organizzati dalla CIK Confederazione Italiana Kendo. Per la logistica anche quest'anno la Scuola Kendo Lucca di Maurizio Lipparelli ha dato il suo attivo contributo dimostrando come la città di Lucca partecipi con solerzia alla buona pratica di questa arte marziale derivante dalle antiche scuole samurai.
Le due giornate sono state pienamente partecipate dai dojo del centro Italia. La commissione è stata presieduta da Leonardo Brivio e composta da Mattia Pizzamiglio, Luca Pascolini, Tommaso Cambi e Tiziana Turturro."
mercoledì, 15 aprile 2026, 14:02
Presentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Enrico Ameri, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ euro. La tiratura è di centottantamila esemplari
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:06
Martedì 21 aprile alle ore 21, presso il complesso Casa del Boia, si svolgerà il quarto appuntamento del 2026 del festival L'Augusta – La Fortezza delle Idee, con la presenza del giornalista Roberto Beccantini. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro "Giocati da Dio – I gesti immortali del calcio"
venerdì, 10 aprile 2026, 11:18
Domenica 12 aprile si svolgerà la quinta edizione della Ciclo Classica Puccini, l'evento non agonistico che unisce nella mobilità dolce, in bicicletta, i territori dove Giacomo Puccini visse e compose le sue opere immortali, attraverso la natura ed i paesaggi uniti dalla ciclopedonale Giacomo Puccini, fra Lucca e Massaciuccoli, lungo...
martedì, 7 aprile 2026, 14:26
Le biancoazzurre chiudono un torneo impeccabile e piegano il Livorno in finale grazie a una rete all’ultimo minuto di Eva Marinai. Un successo straordinario, costruito con qualità, cuore e spirito di gruppo