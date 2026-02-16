L'evento



Aprono le iscrizioni per il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

martedì, 24 febbraio 2026, 12:55

La gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026 e della Coppa Rally di 7^zona a coefficiente 1,5 apre le iscrizioni, che chiuderanno venerdì 20 marzo. Prima gara della stagione anche per il Trofeo Lancia Rally4. Lo scorso anno al Ciocco Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno iniziato, vincendo, la cavalcata verso il titolo tricolore.

Manca poco più di un mese al 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma dal 27 al 29 marzo prossimi, cui spetta il compito, anche per la stagione 2026, di inaugurare l’avvincente e atteso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ma anche di avviare il calendario della Coppa Rally di 7^ Zona con il coefficiente maggiorato a 1,5.

Le iscrizioni aprono oggi martedì 24 febbraio e la chiusura è prevista per venerdì 20 marzo.

Il CIAR Sparco è la serie tricolore più prestigiosa e importante, dove si confrontano i migliori equipaggi e teams italiani e non solo, ma anche la Coppa Rally di Zona ha motivi di attrazione sia per il titolo della Zona 7 ma in aggiunta ci sono anche i tanti punti utili per l’accesso alla ambita Finale Nazionale Coppa Italia Rally che per il 2026 sarà in Toscana, con il 61° Rally Coppa Città di Lucca.

VIAREGGIO, CASTELNUOVO GARFAGNANA E LA TENUTA IL CIOCCO I PERNI DEL RALLY IL CIOCCO 2026 Confermata, dopo il successo del 2025, la partenza da Viareggio, suggestivo l’arrivo a Castelnuovo Garfagnana, strategico il cuore del rally nella Tenuta Il Ciocco, da sempre centro operativo dell’evento, fin dalla prima edizione del 1976, vinta da Tony Carello e Arnaldo Bernacchini con la mitica Lancia Stratos, che rappresentò il concretizzarsi della passione e della inventiva di Siropietro Quaroni e di Guelfo Marcucci. A quest’ultimo, patron della Tenuta Il Ciocco, imprenditore illuminato e amante dello sport, scomparso nel 2015, è stato intitolato dagli affezionatissimi figli Maria Lina, Andrea e Paolo, nei giorni scorsi, il viale principale di quello che per Guelfo Marcucci è stato sempre il luogo del cuore, quel “Ciocco” che da sempre è indissolubilmente legato anche alla storia dei rally di massimo livello.

Il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo. Sabato 28 marzo sono previste cinque prove speciali: “Il Ciocco” che sarà la prova di apertura, seguita da “Fabbriche di Vergemoli” e la nuova di “Calomini”, queste ultime ripetute due volte.

Domenica 29 marzo la seconda tappa, con partenza alle ore 7.15 dalla Tenuta Il Ciocco, racchiuderà quattro prove speciali, tutte da ripetere due volte: “Puglianella”, la classica di “Careggine”, “Il Ciocco”, e la nuova speciale “Chiozza”, il cui secondo passaggio sarà anche la Power Stage del Rally Il Ciocco 2026.

Il Rally Il Ciocco “versione” Coppa Rally di Zona, che partirà ed arriverà a Viareggio, ricalcherà integralmente il percorso del CIAR della tappa di sabato 28 marzo, con l’aggiunta però di un secondo passaggio sulla “Il Ciocco”.

IL TROFEO LANCIA 2026 INIZIA AL RALLY IL CIOCCO

Il marchio Lancia evoca, in schiere di appassionati in tutto il mondo, una epopea sportiva iconica indimenticabile, con titoli mondiali a raffica e una suggestione mai spenta. Il ritorno di Lancia ai rally ha riacceso fantasie mai sopite e al Rally Il Ciocco debutterà il Trofeo Lancia 2026, dopo il successo dello scorso anno, con la grintosa Ypsilon Rally4 gommata Michelin. Confermato il ricco montepremi e il premio finale che permetterà al vincitore di diventare pilota ufficiale Lancia nel 2027.

A vincere il Trofeo Lancia 2025 è stato il pilota versiliese Gianandrea Pisani, con Nicola Biagi, sommato al titolo di Campioni Italiani CIAR 2Ruote Motrici, riportando il marchio Lancia a un successo tricolore che mancava dal 1993. Con la loro Ypsilon Rally4 HF, l’equipaggio di Lion Racing ha dominato la stagione con quattro vittorie e due podi, dimostrando la competitività del progetto Lancia Corse HF.

BASSO-GRANAI (SKODA FABIA RS RALLY2) SUL FILO DI LANA NEL RALLY IL CIOCCO 2025

Sei decimi di secondo. Il distacco che ha separato il vincitore dal suo più accanito inseguitore, alla fine di due giorni di un Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2025 che si iscrive tra quelli più complicati, per un meteo impazzito, ma anche spettacolari. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con la Skoda Fabia Rs Rally2 by Delta Rally gommata Pirelli sono i primi a tagliare il traguardo: il pluricampione italiano ed europeo mette in bacheca il suo quinto Rally Il Ciocco solo al termine della ultima prova speciale, dove è riuscito a scavalcare Andrea Crugnola.

La vittoria di Basso interrompe la striscia positiva del pluricampione italiano rally Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note e al volante della Citroen C3 Rally2 curata da FPF e gommata Pirelli. Crugnola era imbattuto sulle strade del Rally Il Ciocco dal 2022, dove ha trionfato anche nel 2020.

A chiudere il podio finale del “Ciocco” numero 48, come già nella prima tappa, si conferma Bostjan Avbelj, con Andrejka a bordo della Skoda Fabia Rs Rally2 by Munaretto con coperture Pirelli, in conclusione primo nella particolare classifica del Campionato Italiano Rally Promozione.

Nel “Ciocco” Coppa Rally di Zona, vittoria del follonichese Giacomo Vargiu, con Nesti alle note, a bordo della Skoda Fabia Rally2 by Erreffe, che ha preceduto il locale Federico Rossi, con Bernardi, su Citroen C3 Rally2 di PRT e il giovane estone Jaspar Vaher, con Jansen Rait con la Peugeot 208 Rally4 di Munaretto.