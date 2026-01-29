L'evento



Atletica: Virtus in evidenza ai campionati italiani Indoor Promesse e Juniores

martedì, 10 febbraio 2026, 16:16

LUCCA – Una bella esperienza ricca di contenuti importanti e di buoni risultati per gli atleti Virtus impegnati nel fine settimana ad Ancona ai Campionati Italiani Promesse e Juniores. Tra le Promesse si registra il sesto posto nell’asta di Vincenzo Vicerè che si ferma a 4.65 non riuscendo a replicare l’esito delle ultime gare che lo avevano visto raggiungere i cinque metri; la bella ottava posizione nel salto triplo con 11.99 per Aurora Massaglia che strappa anche un buon tredicesimo posto nel lungo con 5.53. Molto bene anche gli Juniores con il sesto posto nel salto in alto con tanto di nuovo primato personale per Joseph Manfredi che tocca per la prima volta i due metri; il tredicesimo posto per Andreas Ghilarducci (4’05”07); nei 1500 metri e il trentesimo di Alessandro Vanni nei 60 ostacoli (8”77).

Nelle altre gare del week end, ottime indicazioni anche dagli atleti impegnati nel meeting di Modena con particolare evidenza per: il bronzo di Federico Serafini che con il crono di 8”65 sui 60 ostacoli conquista il suo primo passa tricolore Allievi; il sesto posto di Mattia Paterni, sesto sui 60 ostacoli e il quarto posto di Nikola Trzos (Allieve), quarta nei 60 metri (8”04).

Dal Campionato toscano Allievi di Carrara arrivano: la medaglia di bronzo per Edoardo Cosimini che con 11.96 nel peso 5kg conquista il terzo gradino del podio e realizza il nuovo personal best, e la sesta posizione per Francesco Biagioni (9.60).

Dalla pista alla strada, gran bella vittoria per Paolo Marsili che si aggiudica il primo gradino del podio alla Lido Run, gara sulla distanza di 10km, con il tempo di 31’57.

Soddisfazione infine per Sara Lombardi convocata per la prima volta nella Rappresentativa regionale Cadette che parteciperà ai campionati italiani di corsa campestre in programma a Selinunte, Trapani, il 22 febbraio.

Ph Grana/FIDAL