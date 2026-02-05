L'evento



Atletica Virtus: titoli, medaglie e ottimi risultati nel fine settimana

lunedì, 16 febbraio 2026, 19:14

LUCCA – Un week end ricco di impegni e di soddisfazioni per gli atleti Virtus in gara nelle diverse competizioni. I primi a scendere in pista sono gli Allievi impegnati ad Ancona nella due giorni dei Campionati italiani Indoor di categoria dove dimostrano preparazione e personalità in un contesto che non risparmia emozioni. I risultati registrano il ventiquattresimo posto di Lorenzo Castrogiovanni nel salto in lungo (6.11); il venticinquesimo di Ciro Colucci nella marcia 5000 metri (27’11”82); il ventiseiesimo di Francesco Da Ponte a Quarto nei 60 metri (7.21) e nei 60 ostacoli il ventottesimo di Federico Pellegrini (8”45) e il quarantaduesimo di Federico Serafini che, alla sua prima partecipazione a un campionato italiano, con un'ottima prestazione migliora il suo primato personale (8”55).

Medaglie pesanti nella seconda prova regionale dei Campionati invernali di lanci di Livorno dove arrivano: l’argento di Stefano Barbone (58.0) nel martello 7.260kg; il titolo di campione toscano Juniores con primato personale per Sauro Fanucchi (58.07) e il sesto posto di Federico Polichetti (31.61) nel martello 6kg giovanile; il bronzo di Diego Fornaciari (35.84), il quarto posto di Edoardo Cosimini (35.82) e il settimo di Filippo Papini (22.06) nel disco 1.75kg giovanile; il bronzo di Veronica Biagioni (28.59) nel disco 1kg donne; il quinto posto con personal best per Eva Viani (36.80) nel martello 4kg giovanile che vede anche la sesta posizione di Delia Fazzi (35.92) e la settima di Cristina Timis (35.17).

Un altro titolo toscano arriva dai campionati invernali di lanci di Firenze dove Braian Doga si laurea campione regionale Juniores nel giavellotto (46.85) mentre Luca Cantoni si aggiudica il terzo gradino del podio dopo aver riscritto il proprio primato personale (44.58).

Campione toscano Juniores di salto in alto Joseph Manfredi che al Meeting Indoor salti di Firenze replica la sua miglior prestazione (2.00) e conquista il primo gradino del podio. Nel lungo doppietta Virtus sul podio con Carlo Bresciani (6.68) e Marco Pardini (6.58) rispettivamente al secondo e al terzo posto mentre nel triplo arriva il secondo argento di giornata per Carlo Bresciani (13.42). Nella lungo femminile quarto posto per Elena Abetini (5.54); quindicesimo per Anna Del Monte e diciassettesimo per Veronica Landucci. Nel triplo femminile infine, buon sesto posto per Anna Del Monte (9.79).