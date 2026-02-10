L'evento



Bergamini ospite del Panathlon Lucca

martedì, 17 febbraio 2026, 12:07

Nuova serata e nuovo riconoscimento per l'alpinista lucchese Riccardo Bergamini che lunedì scorso è stato ospite di un incontro del Panathlon Lucca nell'auditorium di San Micheletto. Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa, ha fatto gli onori di casa, per poi lasciare spazio al dialogo tra Bergamini e il presidente del Panathlon Lucca Lucio Nobile alla presenza dell'assessore comunale Moreno Bruni.

Una serata, davanti a tanto pubblico, tutta tesa a ricostruire l'impegno, il sacrificio, la forza necessari per affrontare montagne anche di 7-8000 metri. In sala, anche il direttore del settore giovanile della Lucchese Massimo Morgia che ha donato all'alpinista, storico tifoso rossonero, una sciarpa invitandolo a una delle prossime gare della formazione di mister Pirozzi. “E' stato un onore – ha commentato Bergamini – essere qui stasera. Dopo aver tenuto incontri in tutta Italia è sempre un piacere poterlo fare nella mia città e in un auditorium bello come quello di San Micheletto. Nuovi progetti? Sto lavorando a una nuova spedizione in Pakistan o Nepal nella seconda metà di quest'anno”.