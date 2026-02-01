Black Mamba Taekwondo: 10 nuovi campioni regionali

L'evento
lunedì, 16 febbraio 2026, 12:28
Domenica di impegno e soddisfazioni per il Black Mamba Taekwondo (Lucca e Capannori) ai Campionati Regionali Poomsae di Torrita di Siena. I risultati hanno premiato la costanza e la dedizione degli atleti in palestra.
Hanno conquistato l'oro nelle rispettive categorie e quindi sono nuovi campioni regionali ben 10 atleti della squadra: Tommaso Pera, Andrea Attorre, Ilaria Raboni, Alessandro Fabbri, Alessia Profir, Dario Catalani, Dario Attorre, Sara Turri, Gaia Seghieri ed il Maestro Francesco Palladino. Medaglie d'argento per Taym Abdelkader, Gregorio Lombardi ed Emanuele Lombardi, mentre Luca Tomei ha ottenuto il bronzo. Buone prove anche per Maikol Obbligato e Ginevra Zoe Campo che hanno chiuso al quinto posto in categorie molto affollate e competitive.
Fiore all'occhiello aggiuntivo è stata Ilaria Raboni che dopo aver svestito i panni da atleta ha poi indossato quelli di Ufficiale di Gara dando prova di grande competenza e professionalità sia nella competizione regionale che in quella Interregionale (Tuscany Open) che ha avuto luogo nel pomeriggio della stessa giornata.
"Siamo soddisfatti del percorso che i ragazzi stanno facendo" – commenta la società – "Ogni gara è un'occasione per testare la nostra disciplina e migliorare i nostri limiti. Torniamo in palestra con la voglia di lavorare sodo per i prossimi obiettivi".
mercoledì, 11 febbraio 2026, 13:36
Sarà ancora una volta il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ad inaugurare il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la serie tricolore di massimo prestigio, con l'appuntamento fissato dal 27 al 29 marzo prossimi
martedì, 10 febbraio 2026, 16:16
Bella prova per gli atleti Virtus impegnati nel fine settimana ad Ancona ai Campionati italiani Indoor Promesse e Juoniores. Sesto posto nell'asta per Vicerè, sesto per Manfredi nell'alto e ottavo per Massaglia nel triplo
giovedì, 5 febbraio 2026, 13:27
“Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?”, “Cosa fa la Banca? e cos’è il pagobancomat?”: tantissimi giovani studenti delle classi quinte della scuola elementare di Alberghi dell’istituto comprensivo Libero Andreotti di Pescia, hanno assistito incuriositi, e decisamente all’altezza della situazione, alle lezioni tenute dal personale della banca
domenica, 1 febbraio 2026, 11:25
Spettacolo alla pista coperta del Campo Scuola Moreno Martini con la prima edizione del meeting internazionale Banca Reale Indoor High Jump