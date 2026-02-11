L'evento



Gran Premio Automobile Club Lucca: celebrati i protagonisti della stagione sportiva 2025

lunedì, 23 febbraio 2026, 13:27

Si è svolta sabato sera, nella suggestiva cornice del ristorante Borgo Giusto Tuscany di Partigliano, la cerimonia di premiazione del Gran Premio Automobile Club Lucca, iniziativa promossa dall'ente per valorizzare i risultati conseguiti nella stagione sportiva 2025 dai propri soci impegnati nei rally moderni e storici disputati in ambito nazionale e internazionale.

Nel corso dell'evento sono stati celebrati i migliori interpreti delle classifiche assolute e di categoria, con la consegna dei riconoscimenti agli esponenti del panorama motoristico provinciale. Tra i piloti, il successo assoluto è andato a Luca Renucci, davanti a Luca Bertolozzi e Filippo Tonarelli, mentre la classifica femminile è stata conquistata da Sabrina Moscardini. Nel settore rally storici, il primato piloti è stato firmato da Nicola Guerrini, seguito da Riccardo Lombardi e Riccardo Rossi. Tra i navigatori, la vittoria assoluta è stata centrata da Nicola Angilletta, con Christopher Lelli secondo e Tatiana Santini terza assoluta e prima tra le navigatrici. Nel contesto riservato alle auto storiche, il vertice è stato conquistato da Simone Marchi, con Piero Taccini alle sue spalle.

Nel corso dell'evento è stato consegnato anche un riconoscimento speciale a Riccardo Pera, protagonista di una stagione internazionale di altissimo livello culminata con la conquista del titolo mondiale endurance LMGT3 nel FIA World Endurance Championship ed a Ricky Rickler, per i successi ottenuti da R-Team, realtà che ha confermato il proprio blasone anche in occasione della recente Dakar.

L'Automobile Club Lucca ha inoltre premiato realtà associative e figure che hanno contribuito alla crescita del movimento motoristico provinciale: New Lucca Corse ASD, Associazione Ufficiali di Gara Lucca 1995 C. Guazzelli, Associazione Pantera Lucca 2015.

L'evento ha confermato il ruolo dell'Automobile Club Lucca come punto di riferimento per il motorsport territoriale, celebrando risultati sportivi, passione e impegno di un movimento che ha continuato a distinguersi sui campi gara proposti dal calendario motosportivo internazionale. Sul sito ufficiale di ACI Lucca, all'indirizzo https://www.aciluccasport.it , è disponibile il regolamento del Gran Premio Automobile Club Lucca 2026.