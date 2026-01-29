L'evento



Torna il Rally del Ciocco e della Valle del Serchio con tante novità

mercoledì, 11 febbraio 2026, 13:36

Sarà ancora una volta il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ad inaugurare il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la serie tricolore di massimo prestigio, con l'appuntamento fissato dal 27 al 29 marzo prossimi. Per il "Ciocco", come è universalmente conosciuto il rally tra Media Valle e Garfagnana, sarà la edizione numero 49, vigilia di quel 50esimo traguardo di una delle gare diventate iconiche, di più lunga tradizione e maggiormente apprezzate in Italia, grazie alla intuizione e alla passione di Guelfo Marcucci e Sirio Pietro Quaroni.

Anche per il 2026, si prospetta un evento ricco di novità, con un ampio e forte coinvolgimento del territorio provinciale, dove la passione rallistica e profonda, sotto la regia esperta di O.S.E. Organization Sport Events.

IL RALLY IL CIOCCO BANCO DI PROVA DELLE NOVITA' REGOLAMENTARI 2026

Onori ed oneri sono legati al fatto di aprire la stagione da rally più importante. Più volte in passato si sono sperimentate al Rally Il Ciocco le novità regolamentari introdotte dalla Federazione. Come accade anche quest'anno, dove i cambiamenti sono importanti e significativi e si fondono al fatto che su queste strade ci sarà il primo confronto per tutti gli aspiranti al titolo tra conferme e "new entry" di peso tra equipaggi, costruttori e teams.

Cambia la struttura di gara, concentrata in due giornate, aumenta il chilometraggio delle prove speciali, che per il Rally Il Ciocco diventano circa 142, suddivisi in cinque "crono" al sabato e otto alla domenica. L'ultima prova speciale della domenica sarà la Power Stage, una prova speciale che assegnerà punti in più ai migliori e vivacizzerà il finale di gara. Lo shakedown è previsto al sabato mattina, nel primo pomeriggio la partenza.

ANCORA DA VIAREGGIO LA PARTENZA DEL 49° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

Il debutto di Viareggio, una delle capitali del rinomato litorale della Versilia, come sede di partenza del Rally Il Ciocco 2025 è stato un successo clamoroso e avvolgente di pubblico, con migliaia di persone ad affollare il lungomare. Confermata dunque la cerimonia di partenza 2026 a Viareggio, prevista alle ore 15.00 di sabato 28 marzo, con un Controllo Timbro nella città di Lucca. Viareggio sarà poi anche la sede dell'arrivo finale del "Ciocco" Coppa Rally di Zona, sempre al sabato, in tarda serata.

LA STRUTTURA DELLA GARA. ARRIVO FINALE CONFERMATO A CASTELNUOVO GARFAGNANA.

Tra le importanti conferme del Rally Il Ciocco 2026, c'è quella dell'arrivo finale, nel pomeriggio di domenica 29 marzo, nella storica piazza principale di Castenuovo Garfagnana, dove sarà dislocato il Parco Assistenza, nella zona degli impianti sportivi.

Il cuore pulsante del rally rimane nella Tenuta Il Ciocco, sede tradizionale e iconica fin dalla prima edizione del 1976. Per quanto riguarda il percorso di gara relativo al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, dopo la Cerimonia di Partenza a Viareggio del sabato pomeriggio, si articolerà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo.

Sabato 28 marzo sono previste cinque prove speciali: un passaggio sulla corta e spettacolare "Il Ciocco" che sarà la prova di apertura, seguita da "Fabbriche di Vergemoli" e la nuova di "Calomini", queste ultime ripetute due volte.

Domenica 29 marzo la seconda tappa, con partenza alle ore 7.15 dalla Tenuta Il Ciocco, racchiuderà quattro prove speciali, tutte da ripetere due volte: "Puglianella", la classica di "Careggine", "Il Ciocco", e la nuova speciale "Chiozza", il cui secondo passaggio sarà anche la Power Stage del Rally Il Ciocco 2026.

Il Rally Il Ciocco "versione" Coppa Rally di Zona, che partirà ed arriverà a Viareggio, ricalcherà integralmente il percorso del CIAR della tappa di sabato 28 marzo, con l'aggiunta però di un secondo passaggio sulla "Il Ciocco".