Uso consapevole del denaro: la Banca va a scuola

L'evento
giovedì, 5 febbraio 2026, 13:27
“Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?”, “Cosa fa la Banca? e cos’è il pagobancomat?”: tantissimi giovani studenti delle classi quinte della scuola elementare di Alberghi dell’istituto comprensivo Libero Andreotti di Pescia, hanno assistito incuriositi, e decisamente all’altezza della situazione, alle lezioni tenute dal personale della banca.
L’iniziativa rientra all’interno del progetto l’”Uso consapevole del denaro” che coinvolgerà anche altri studenti delle classi quinte elementari. La banca ha fornito ai giovani risparmiatori importanti concetti sull’utilizzo del denaro e alcuni utili accorgimenti per individuare le banconote false. Tutti hanno partecipato ad un simpatico questionario anonimo dal quale è emerso uno spaccato decisamente incoraggiante. La maggior parte di essi conosce qual è l’attività principale della banca, ovvero la raccolta e la custodia dei risparmi per essere poi prestati a chi ne ha bisogno, aziende o famiglie. La banca è ritenuta il posto più sicuro dove mettere i propri risparmi, e la beneficenza, per molti, è un’attività già sperimentata.
Se avessero molto denaro a disposizione, i giovani studenti, lo donerebbero per finanziare adozioni a distanza e la ricerca per cura di malattie. Se invece la banca decidesse di donare un importo consistente alla loro scuola, tra gli interventi più auspicati, c’è l’acquisto di computer e di materiale didattico, libri, quaderni, matite ed altro. Nota dolente, per gli addetti ai lavori, quella dell’impiegato di banca non è la professione preferita ed anzi è ritenuta <troppo noiosa e rischiosa per le rapine>. Prevalgono, neanche a dirlo, professioni come calciatore, cestista, pasticcere o carabiniere tra i maschi. Le femmine sono invece pronte per diventare ballerina, pediatra, youtuber e botanica.
domenica, 1 febbraio 2026, 11:25
Spettacolo alla pista coperta del Campo Scuola Moreno Martini con la prima edizione del meeting internazionale Banca Reale Indoor High Jump
giovedì, 29 gennaio 2026, 22:29
Sabato 31 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 si svolgerà presso la sede centrale dell'ISI Pertini in Viale Cavour 267 una conferenza divulgatoria sul tema dell'uso della AI nella scuoa dal titolo "Parla di IA con tuo figlio, prima che l’IA parli con lui"
giovedì, 29 gennaio 2026, 14:45
Cambio al vertice di Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo. Dopo una carriera straordinaria durata 45 anni, di cui gli ultimi 19 trascorsi alla guida operativa dell’istituto come direttore generale, Antonio Giusti conclude il suo mandato per il raggiungimento della pensione: al suo posto Francesco Diolaiuti
mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:43
Pioggia di medaglie alla Coppa città di Pisa per la Bodymind Karate Team con il secondo posto finale per società nella categoria agonisti e il quarto posto nella classifica generale (agonisti + pre agonisti): ecco tutti i risultati