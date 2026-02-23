L'evento



La Lancia torna nel Campionato Italiano Rally

martedì, 24 marzo 2026, 09:40

Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il 28 e 29 marzo, sarà teatro di un importante e atteso esordio, come spesso è accaduto nella sua lunga e prestigiosa storia. La prima volta che vedremo in gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally la nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. È l’erede della Fulvia, della Stratos, della 037 e della iconica Delta Integrale, “pensionata” ufficialmente nel 1991 dopo una carriera fantastica anche sulle speciali italiane. Lancia che ha vinto ben ventisette titoli tricolori tra il 1965 e il 1993 e anche, tra gli altri, il primo Rally Il Ciocco, nel lontano 1976, giusto cinquanta anni fa (Carello-Bernacchini con la Stratos). Un palmares importante che Andrea Crugnola, dall’alto dei suoi quattro titoli tricolori, e Luca Beltrame cercheranno di proseguire con la Lancia Ypsilon Integrale Rally2 by FPF a partire dal 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in scena sabato 28 e domenica 29 marzo.

Non avrà vita facile Crugnola. Ci sono in quantità avversari di rango, dall’Italia e anche dall’estero, tra i tanti iscritti alla prova di apertura di un Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che si preannuncia molto movimentato, così come spunti di forte interesse vengono anche dal “Ciocco” valido per la Coppa Rally di Zona a coefficiente maggiorato. In totale saranno in 104 al via suddivisi tra 59 equipaggi nel CIAR e 45 nella CRZ.

C’è soddisfazione in Organization Sport Events, struttura che organizza il rally. Valerio Barsella, alla guida di O.S.E., ha messo insieme un altro “Ciocco” di grande qualità, affrontando e risolvendo con la consueta grinta e concretezza anche le difficoltà dell’ultimo minuto. Adesso è tutto pronto, tra Lucca, Castelnuovo Garfagnana e la Tenuta Il Ciocco per accogliere i grandi protagonisti del Rally Il Ciocco numero 49.

I PROTAGONISTI DEL “CIOCCO” 2026

Inevitabilmente il ritorno di Lancia con una vettura di vertice è la notizia del giorno. Uno stimolo in più per gli avversari di Crugnola - che ha già mostrato di trovarsi bene con la Ypsilon Integrale - per cercare di fargli lo sgambetto. Tra i più motivati e dal piede pesante, tra i piloti italiani di vertice, saranno al via Simone Campedelli, con Tania Canton, equipaggio prescelto da Toyota Gazoo Racing Italy per l’assalto al titolo tricolore con la GR Yaris Rally2 e, con una identica vettura curata da Step Five, Fabio Andolfi, con Menchini alle note. Una sfida Lancia-Toyota che rinnova anche il sapore di confronti sportivi da storia dei rally…

C’è poi una pattuglia di pretendenti “armati” della sempre competitiva Skoda Fabia RS Rally2, anche provenienti dall’estero: sfoggiano il tricolore Roberto Daprà, con Guglielmetti, che alternano prestazioni di valore nel Mondiale WRC2 all’impegno nella serie CIAR Sparco, Bostian Avbelj (anche se di nazionalità slovena) affiancato da Damijan Andrejka, che ha mostrato di poter competere al massimo livello, il veloce Andrea Nucita, con Pollet, Giuseppe Testa, con Bizzocchi alle note. Vengono dalla Finlandia, invece, due giovani talenti, fortissimi sullo sterrato, che vogliono perfezionare la loro guida sull’asfalto: uno è Lauri Joona, nome già emerso nel Mondiale Rally WRC2, con Linnaketo alle note, e l’altro è il giovane Benjamin Korhola, con Temonen a fianco, già vincitori sulle strade bianche italiane. Finlandese come loro è una delle star presenti al “Ciocco”: Heikki Kovalainen, ex pilota di Formula 1 passato con successo ai rally, che sarà in gara con Ohman e la Citroen C3 Rally2.

Tra le tante Rally2 iscritte, da segnare alcuni nomi da tenere d’occhio, non solo per la lotta nel CIAR Promozione: Ivan Ferrarotti, con Grimaldi (Hyundai i20 Rally2), Antonio Rusce, affiancato da Zanni (Skoda Fabia RS Rally2), l’evergreen Giovanni Galleni, con Scartabelli (Toyota GR Yaris Rally2), il francese Benjamin Boulenc, con Barozzi, vincitori della GR Yaris Rally Cup Italia lo scorso anno, al debutto con la Toyota GR Yaris Rally2. Sulle strade di casa tutta da seguire la gara di Gianandrea Pisani, con Biagi: il dominatore degli ultimi tre anni tra le Due Ruote Motrici nel CIAR Sparco debutta al “Ciocco” con la Skoda Fabia RS Rally2. Citazione doverosa per papà Andrea Marcucci e per il figlio Luigi, ancora una volta al via della amata gara di casa (che più di casa non si può…): il primo su Skoda Fabia Rally 2, con Gonnella, il secondo con la VW Polo GTI Rally2 e Vellini alle note, per una rinnovata sfida in famiglia.

INIZIA AL “CIOCCO” IL TROFEO LANCIA 2026

Seconda stagione per il Trofeo Lancia, con la Ypsilon Rally4 rivelatasi lo scorso anno molto competitiva anche per il titolo CIAR 2 Ruote Motrici, con la “doppietta” colta da Gianandrea Pisani. Per la prima volta del Trofeo al Rally Il Ciocco, sono ben 18 gli equipaggi che apriranno la caccia al titolo. Tanti nomi nuovi, un bel lotto di giovani veloci e alcuni “piedoni” conosciuti promettono una serie avvincente e non scontata. L’esperienza insegna che indicare dei favoriti è compito complicato. Saranno le prove speciali tecniche e probanti di Mediavalle e Garfagnana a dare le prime indicazioni sulle forze in campo, per un Trofeo che si allungherà poi su altri sei appuntamenti stagionali. Altro debutto interessante al “Ciocco” quello della Ypsilon HF Racing Rally6, la vettura entry-level di Casa Lancia per i rally, affidata a Lorenzo Varesco e Isabel Goss.

UN “CIOCCO” COPPA RALLY DI 7^ ZONA DI LUSSO

Non sarà da perdere il Rally Il Ciocco “versione” Coppa Rally di 7^ Zona. È altissima la qualità e la quantità del gruppo di piloti papabili per la vittoria della gara che porta un coefficiente maggiorato. Rudy Michelini, driver lucchese che siamo abituati a vedere in lotta nel “Ciocco” tricolore, con Perna alle note e la Skoda Fabia RS Rally2, ha scelto quest’anno di cimentarsi nel CRZ, passaggio strategico per qualificarsi alla Finale di Coppa Italia Rally che a novembre sarà il Rally Coppa Città di Lucca. Obiettivo comune e uno stimolo in più per gli agguerriti avversari, tutti al volante di Skoda Fabia Rally2, tra i quali spiccano Fabio Pinelli, con Caturegli, Claudio Arzà, affiancato da Moriconi, Stefano Gaddini, con Sarti, Stefano Bizzarri, con Innocenti, Lorenzo Sardelli, con Giovacchini.

DUE TAPPE PER IL “CIOCCO” CIAR SPARCO, TUTTA DI SABATO LA GARA CRZ

Il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo. Sabato 28 marzo, suggestiva partenza dal capoluogo di provincia Lucca e sono previste cinque prove speciali: “Il Ciocco” che sarà la prova di apertura, seguita da “Fabbriche di Vergemoli” e la nuova di “Calomini”, queste ultime due ripetute due volte.

Domenica 29 marzo la seconda tappa, con partenza dalla Tenuta Il Ciocco, racchiuderà quattro prove speciali, tutte da ripetere due volte: “Puglianella”, la classica di “Careggine”, “Il Ciocco”, e la nuova speciale “Chiozza”, il cui secondo passaggio sarà anche la Power Stage del Rally Il Ciocco 2026.

Arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana.

Il Rally Il Ciocco “versione” Coppa Rally di Zona, che partirà da Lucca ed arriverà al Ciocco, ricalcherà integralmente il percorso del CIAR della tappa di sabato 28 marzo, con l’aggiunta però di un secondo passaggio sulla “Il Ciocco”. Tutte le info su: www.cioccorally.it