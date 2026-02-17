L'evento



Lucca abbraccia il Rally Il Ciocco

venerdì, 20 marzo 2026, 14:57

Cambiamento “in corsa” per la gara di apertura del Tricolore Rally. In seguito ai ritardi nel rilascio dell’autorizzazione (ad oggi non ancora pervenuta) da parte del Comune di Viareggio, la partenza della gara trova casa a Lucca, il capoluogo della provincia. Le problematiche insorte con il Comune di Viareggio si trasformano in una occasione anche per un impatto positivo sugli orari di arrivo.

Il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio riparte da dove le radici sono più profonde. Dopo le vicende legate ai ritardi nel rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Viareggio, la partenza della gara trova casa a Lucca, il capoluogo della provincia, una cornice degna di uno degli eventi più prestigiosi del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

L'Amministrazione di Lucca, già protagonista della manifestazione con il Controllo a Timbro, non ha esitato un momento ad aprire le porte della città.

La cerimonia si preannuncia ricca con Media Zone per interviste a piloti e autorità e foto ufficiale di tutti i partecipanti al CIAR Sparco. La giornata si chiuderà con un gesto di grande valore: verrà consegnato un riconoscimento speciale ai familiari di Sandro Munari, trasformando la cerimonia in un momento che unisce sport, storia e rispetto.

Le problematiche insorte con il Comune di Viareggio si trasformano così in un'occasione per migliorare la gara sotto diversi aspetti.

La gara CIAR guadagna 30 minuti con un impatto diretto e positivo sugli orari di arrivo.

La gara CRZ, invece, al termine della seconda ripetizione delle prove speciali, farà il suo arrivo allo Stadio de Il Ciocco - una novità attesa dai piloti, che da tempo avevano avanzato questa richiesta - guadagnando 1 ora con un impatto diretto e positivo sugli orari di arrivo.