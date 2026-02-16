L'evento



Torna “L’8 in Virtus”: Sport e Impegno per la Parità di Genere alla IV edizione

giovedì, 5 marzo 2026, 12:55

Domenica 8 marzo torna “L’8 in Virtus”, l’appuntamento sportivo promosso e organizzato da Atletica Virtus Lucca in collaborazione con il Centro Antiviolenza Luna e la Palestra Life, giunto quest’anno alla sua IV edizione.

Una manifestazione che unisce sport e impegno civile, dedicata ai valori dell’equità, del rispetto e della libertà di essere se’ stessi, patrocinata dal Comune di Lucca e dalla Commissione Pari Opportunità di Lucca.

Il ritrovo è previsto alle ore 9, con inizio gare alle ore 9.45, presso il Campo Scuola Moreno Martini (Campo C.O.N.I.). Protagoniste della mattinata saranno le categorie Esordienti A/B/C e Ragazze/i delle province di Lucca, Pisa, Massa e Pistoia, che si confronteranno in pista in un clima di festa, condivisione e sana competizione.

“L’8 in Virtus” nasce quattro anni fa dall’alleanza tra il Centro Antiviolenza Luna e Atletica Virtus, una collaborazione costruita e consolidata nel tempo per la prevenzione, il riconoscimento e il superamento di una cultura basata sugli stereotipi di genere e sulle varie forme di violenza da essi generati, insieme alla Palestra Life. L’obiettivo era ed è quello di creare un evento di sensibilizzazione capace di coinvolgere bambini, bambine, ragazze e ragazzi in modo attivo e partecipato.

Il messaggio è semplice ma potente: se camminiamo, corriamo, balliamo, cantiamo insieme per un obiettivo comune, quel traguardo diventa più vicino e possibile. Uniti si può fare qualcosa di concreto per contrastare la violenza di genere e costruire una cultura fondata sul rispetto.

Quest’anno l’attenzione sarà rivolta in particolare al tema degli stereotipi di genere. A ogni partecipante è stato chiesto, singolarmente o in gruppo, di realizzare uno striscione, un cartellone o un elaborato dedicato alla lotta contro gli stereotipi. La preparazione di questi materiali diventa così un’occasione educativa: tempo dedicato alla riflessione, al confronto e alla consapevolezza.

Momento simbolico e particolarmente significativo sarà il gran finale: un mini corteo in pista che coinvolgerà tutti i bambini e le bambine, durante il quale verranno mostrati i lavori realizzati.

Un corteo colorato e rumoroso, carico di entusiasmo e significato, per ribadire attraverso lo sport un messaggio chiaro contro ogni forma di discriminazione e violenza. Il Centro Antiviolenza Luna investe fortemente nella prevenzione e nella lotta agli stereotipi, lavorando già con le fasce d’età più giovani. Nel corso del 2025 ha realizzato numerosi interventi nelle scuole del territorio, tra cui:

Progetti di educazione all’affettività e sessualità presso l’Istituto Paladini (coinvolgendo complessivamente 15 classi terze e 7 classi quarte nei due anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026);

Progetto “Alla Pari” nelle scuole primarie e secondarie della provincia, con decine di classi coinvolte tra primo e secondo grado;

Interventi su linguaggio sessista e stereotipi di genere presso l’ITI Fermi-Giorgi;

Attività di team building per promuovere relazioni sane e comunicazione assertiva;

Laboratori tematici in occasione della “Giornata della cura 2025” e partecipazione ad assemblee di istituto su invito dei rappresentanti degli studenti.

Un impegno costante che dimostra come la prevenzione culturale sia uno strumento fondamentale per contrastare la violenza di genere. Il Centro Antiviolenza Luna esprime profonda gratitudine ad Atletica Virtus e alla Palestra Life per aver abbracciato con convinzione l’idea di creare un momento di sensibilizzazione e prevenzione che, oltre all’evento dell’8 marzo, potrà proseguire nel corso dell’anno con incontri e iniziative dedicate.

“L’8 in Virtus” è ormai un appuntamento consolidato per la comunità sportiva e per le famiglie del territorio: un’occasione in cui la cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere con la propria presenza una giornata che dimostra come lo sport possa essere uno strumento concreto di crescita, consapevolezza e cambiamento culturale.

L’Atletica Virtus Lucca, da oltre cinquanta anni in pista per i giovani, per la loro crescita in un contesto sano in cui i valori e il senso del rispetto reciproco siano alla base del quotidiano, è fiera della collaborazione con due realtà come il Centro Antiviolenza Luna e Life, con le quali condivide l’idea che lo sport possa e debba essere veicolo di messaggi importanti contro ogni forma di violenza o di discriminazione. L’evento “L’8 in Virtus” racchiude la forza dell’unione di intenti e l’impegno comune per un modello di coscienza collettiva improntato sulla cultura dell’equità.

Life da sempre crede nella forza della sinergia territoriale e là dove è complicato arrivare da soli, insieme amplifichiamo qualsiasi tipo di comunicazione, ancor di più quando il messaggio è legato alla violenza di genere che va ripudiata e combattuta in tutte le sue forme.

L’orgoglio è grande quando un messaggio di sensibilizzazione, educazione e prevenzione viene fatto in condivisione con il Centro Antiviolenza Luna e Atletica Virtus con il quale condividiamo valori e una visione culturale che ci vede sempre attenti e presenti sul territorio. Non per niente il nostro claim è “inclusivamente per tutti”.