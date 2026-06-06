Arriva Playground Tour Lucca: il primo torneo 3x3 di basket dai campini delle frazioni al centro storico

L'evento
venerdì, 19 giugno 2026, 07:42
Presentato all'Ostello San Frediano Playground Tour Lucca, il primo torneo 3 per 3 di basket ideato e promosso dal Comune di Lucca per coinvolgere tutto il territorio. Un progetto nato per valorizzare i campini all'aperto dei quartieri e delle frazioni, collegandoli al cuore del centro storico, dove si disputeranno le finali. L'evento che animerà tutta la prima metà di luglio con il supporto sportivo del CSI e dell'energy drink partner Red Bull Italia.
Erano presenti il vice sindaco e assessore allo sport e alle frazioni Fabio Barsanti, Ilaria Orlandini presidente CSI Lucca, Andrea Barsanti capitano del Basketball Club Lucca e consigliere comunale, Francesco Caredio dirigente de Le Mura Spring Lucca, Giovanni Ricci dell'Associazione Amici della Pallacanestro Lucca.
"Si tratta di un torneo dalla forte vocazione aggregativa che abbiamo voluto per riunire appassionati di basket di tutte le età dalle frazioni, ai quartieri fino al centro storico di Lucca – afferma il vice sindaco Barsanti - la prima edizione di un appuntamento estivo che vogliamo ripetere negli anni per valorizzare i campini già esistenti sul territorio e quelli che andremo presto a riqualificare o realizzare come a Ponte a Moriano o a San Marco".
Le tappe del torneo:martedì 7 luglio - campino di Sant'Anna; giovedì 9 luglio - campino di San Vito; martedì 14 luglio - campino di Massa Pisana, giovedì 16 luglio - Campino di San Filippo (tutte le gare dalle ore 18.30-20.30). Finali:sabato 18 luglio dalle ore 18.00 alle ore 23.00 nel suggestivo giardino dell'Ostello San Frediano, nel centro storico di Lucca.
Le categorie previste sono: femminile, under 18 e over 18. Ogni squadra iscritta dovrà essere formata da quattro giocatori. La quota iscrizione è €20 a partecipante (comprensiva di assicurazione) ognuno riceverà kit regalo con sacca, maglietta, pantaloncini e borraccia. Per le iscrizioni utilizzare form on line all'indirizzo https://bit.ly/4uIEq4s
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