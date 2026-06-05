L'evento



Corri nel Cuore di Camaiore, successo per la prima edizione

domenica, 14 giugno 2026, 19:24

Con la prima edizione della Corri nel Cuore di Camaiore, la cittadina lucchese sin conferma uno dei luoghi di riferimento assoluto nel mondo della corsa non solo per la provincia. Terza gara dell’anno allestita dall’Atletica Camaiore e terzo successo, con tanti appassionati che ormai si sentono di casa sulle strade della città.

E’ piaciuto davvero molto il circuito di 4,750 km da ripetere due volte per un totale di 9,5 km. A spuntarla alla fine è stato Marco Zanni (Tim Misano) che in 31’54” ha dovuto però vincere la resistenza di Jacopo Fontanini, portacolori dell’Atletica Camaiore che ha organizzato l’evento. 20” il suo distacco finale, terza posizione per Massimiliano Durbano (Gs Orecchiella) a 2’25”, seguito dal suo compagno di squadra, Stefano Lazzarini a 3’43”, quinto Stefano Ricci (Atl.Vinci) a 3’48”.

La protagonista della giornata è stata però Adeline Musabyeyezo, ruandese del GS Orecchiella che in 34’58” non solo ha dominato la prova femminile ma ha chiuso quarta assoluta. Seconda piazza per Virginia Bianchi (Pod.Rossini) a 3’42”, terza per Elena Flavia Teacu (Gs Lammari) a 5’17”.

127 in totale gli atleti al traguardo La prova era valida quale terza tappa del Trofeo Mare e Monti. Il Comune di Camaiore non ha fatto mancare il suo patrocinio come anche il Rione di Frati (che aveva allestita la seconda gara del circuito insieme all’Atl.Camaiore) è stato di supporto anche questa volta. Importanti anche i contributi di tutti gli sponsor e le associazioni che si sono affiancate all’organizzazione per creare quella che può benissimo diventare un’altra classica.