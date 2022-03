Matches



Tre punti che hanno il sapore della tranquillità

domenica, 6 marzo 2022, 20:12

di diego checchi

Una grande Lucchese porta via tre punti importantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza. Mister Pagliuca ha schierato un modulo leggermente diverso dal solito visto che l'unica punta, se così si può chiamare, era Belloni, con due trequartisti Visconti e Ruggiero che, alla prima da titolare, ha fatto molto bene. Diciamo pure che non c'era una vera prima punta di ruolo e il tecnico rossonero ha preferito non dare riferimenti a giocatori struttuati come i difensori della Viterbese e la mossa è stata azzaeccatissima visto che la Lucchese, in più di una circostanza già nel primo tempo, è riuscita a rendersi pericolosa. C'è da sottolineare però che anche il resto della squadra non ha praticamente mai sofferto a parte qualche mischia su calcio d'angolo.

Nella ripresa la squadra, in completa divisa nera per l'occasione, è riuscita ad andare in vantaggio al 14' quando proprio Ruggiero ha servito un assist perfetto a Collodel che ha trafitto l'esperto Fumagalli. Per il centrocampista ex Cremonese sono già 3 i gol da quando è arrivato a gennaio e bisogna dire che questo è stato un acquisto perfetto per innalzare il tasso tecnico della squadra. Subito dopo il gol, la Viterbese ha sfiorato il pareggio con Murilo ma Coletta è stato bravissimo a deviare la palla sulla traversa. La Lucchese è stata poi brava a resistere anche al forcing finale dei padroni di casa dimostrando di essere una squadra vera che oggi ha concquistato un pezzo di salvezza ma che vuole continuare a stupire. Sugli spalti c'erano una cinquantina di tifosi rossoneri che hanno incitato la sqaudra per tutti e novanta i minuti. In panchina c'era anche il neo acquisto Rodriguez che avrà modo di debuttare magari già nella partita con la Reggiana.

Andando alla cronaca della partita, i rossoneri sono partiti bene e al 9' Ruggiero ha calciato da fuori mancando però il bersaglio e 2' dopo Coletta è stato bravo a mandare in angolo su Murilo. Al 15' Belloni ha ricevuto una bella palla in area da Nannini e si è coordinato bene per il tiro ma il portiere laziale si è fatto trovare pronto. Al 19' è stata di nuovo portagonista Coletta sull'inzuccata di Polidori mentre al 42' Visconti ci ha provato con un bel sinistro a girare che però è terminato di poco a lato. Nella ripresa, la Lucchese è riuscita a segnare al 14' con Collodel, ben imbeccato da Ruggiero al termine di un'azione concitata in area di rigore. Dopo soli 3' Coletta ha salvato il risultato su una conclusione da distanza ravvicinata di Murilo, che si è ritrovato in possesso di palla in seguito ad una disattenzione della difesa rossonera.

Viterbese - Lucchese 0 - 1

VIterbese: 33 Fumagalli, 4 Ricci, 5 Urso (19' st 17 Pavlev), 7 Volpicelli, 10 Mungo, 11 Murilo (43' st 15 D'Uffizi), 13 D'Ambrosio, 18 Polidori, 19 Calcagni, 35 Semenzato (19' st 20 Bianchimano), 88 Megelaitis (28' st 6 Iuliano). A disposizione: 77 Bisogno, 2 Polito, 3 Martinelli, 8 Adopo, 27 Marenco, 67 Alberico, 99 Maffei. Allenatore: Punzi.

Lucchese: 1 Coletta, 3 Visconti (25' st 27 Baldan), 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 15 Collodel, 16 Firgerio (25' st 4 Tumbarello), 21 Corsinelli, 25 Ruggiero (30' st 19 Ubaldi), 30 Belloni (40' st 9 Babbi), 58 Minala. A disposizione: 12 Plai. 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 8 Picchi, 11 Rodriguez, 14 Quirini, 17 D'Ancona, 23 Zanchetta. Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Sig. Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Sig. NIedda di Ozieri e SIg. Pompei Poentini di Pesaro.

Note. Ammoniti: 23' pt D'Amborsio, 26' pt Visconti, 34' pt Frigerio, 43' pt Corsinelli, 9' st Urso. Angoli: 8 - 4

Reti: 14' st Collodel (L)