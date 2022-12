Matches



Niente regalo di Natale

venerdì, 23 dicembre 2022, 20:14

di diego checchi

La Lucchese ha chiuso il 2022 con una sconfitta. Certo è che la Reggiana è un ottima squadra ma il risultato più giusto poteva essere il pari anche se la squadra emiliana ha tirato due e tre volte in porta colpendo anche una traversa con la punizione di Pellegrini. La Lucchese se dobbiamo dire la verità è stata penalizzata anche dal campo e dal fatto che essendo una squadra tecnica non è riuscita ad esprimere al meglio il suo calcio. La squadra di Maraia ci ha provato ma onestamente si è resa pericolosa solo in un' occasione con Mastalli nel secondo tempo che ha impegnato Venturi in una gran parata. Se dobbiamo fare un bilancio di questa partita, la squadra rossonera ha comunque fatto un buon primo periodo di stagione considerando che questa è una squadra tutta nuova e che anche oggi mancavano 5 potenziali titolari. Adesso è giusto staccare la spina e poi ripartire per preparare al meglio la sfida contro l' Imolese e continuare il percorso verso un posto nei playoff, magari anche con qualche correttivo sul mercato.

Andando alla cronaca della partita al 13' gli ospiti si sono resi pericolosi con Nardi, ben imbeccato da un rasoterra filtrante, che si è presentato solo davanti a Cucchietti e lo ha saltato ma si è allungato troppo il pallone che è finito oltre la linea di fondo. Un minuto più tardi c'è stata la replica dei rossoneri con un tiro ravvicinato di Visconti che è stato respinto da Venturi. Sulla respinta Ravasio ha anticipato l'uscita di Venturi finendo a terra e recriminando il calcio di rigore. Al 20' è stato Kabashi ad impegnare Cucchietti che si è dovuto stendere alla sua destra per respingere il forte tiro del centrocampista emiliano. Al 24' Cucchietti si è dovuto ancora impegnare per parare a terra un tiro insidioso di Pellegrini. Alla mezz'ora si è rivista pericolosamente in avanti la Lucchese con un buon rasoterra di Ravasio ben parato da Venturi.

Nella ripresa al quarto d'ora Pellegrini ha scheggiato la traversa direttamente su calcio di punizione.Al 23' a seguito di un calcio d'angolo la Reggiana è stata la prima squadra a rendersi pericolosa con una mischia risolta da Cucchietti. Ma alla mezz'ora la Reggiana ha colto i frutti della pressione. Su un cross dalla destra dopo corta respinta della difesa rossonera, il più veloce a metter dentro è stato Guiebre. Due minuti più tardi la Lucchese ha avuto l'occasione per il pari ma Venturi è stato bravissimo a deviare in angolo il colpo di testa ravvicinato di Semprini. Al 37' c'è stata l'espulsione di Guiebre per un brutto fallo. Al 44' è stato espulso anche Benassai ed un minuto più tardi è stato Cucchietti a sventare il possibile raddoppio degli ospiti con una grande parata.

Lucchese - Reggiana 0-1

Lucchese 4-3-3: 22 Cucchietti, 2 Alagna (35' st Merletti), 3 Maddaloni, 7 Rizzo Pinna, 14 Quirini (1' st D'Alena), 16 Franco, 17 Bruzzaniti,19 Visconti, 23 Benassai,24 Mastalli (35' st Romero), 91 Ravasio (26' st Semprini). A disposizione: 12 Galletti, 30 Labozzetta, 4 Ferro, 5 Bachini, 9 Romero, 10 Semprini, 18 D'Ancona, 20 Catania, 21 D'Alena, 26 Merletti, 28 Camaiani, 77 Pirola. Allenatore: Ivan Maraia.

Reggiana 3-5-2: 22 Venturi, 3 Cauz, 4 Rozzio, 5 Rossi, 7 Rosafio (9' st Varela), 11 Pellegrini (40' st Lanini), 16 Luciani (1' st Laezza), 17 Libutti, 19 Guiebre, 24 Nardi (40' st Guglielmotti), 77 Kabashi (21' st Muroni). A disposizione: 1 Voltolini, 8 Cigarini, 10 Lanini, 18 Varela, 21 Muroni, 23 Laezza, 27 D'Angelo, 29 Orsi, 44 Guglielmotti, 55 Hristov, 88 Sciaudone, 99 Turk. Allenatore: Aimo Diana.



Arbitro: sig. Monaldi di Macerata.

Assistenti: sig. Votta di Moliterno e sig. Bianchini di Perugia.

Reti: 30' st Guiebre (R).

Note. Ammoniti: 2' pt Quirini (L), 22' pt Mastalli (L), 42' pt Rozzio (R), 12' st Benassai (L), 33' st Rossi (R) e 38' st Guiebre (R). Espulsi: 37' st Varela (R), 44' st Benassai (L) e 48' st Laezza (R). Angoli: 4-5 Recupero: 4' st. Spettatori: 626.