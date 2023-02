Matches



Tante occasioni ma anche tanti pericoli e la vittoria sfugge ancora una volta

domenica, 26 febbraio 2023, 16:58

di diego checchi

L'Aquila Montevarchi ha fatto la partita che ci si aspettava, una partita tutta cuore, grinta e determinazione cercando di rendersi pericolosa, soprattutto nel primo tempo fino a che la condizione ha sostenuto i padroni di casa. Per quanto riguarda la Lucchese, che dire… nella prima frazione di gioco non ci è piaciuta più di tanto soprattutto nelle creazioni delle occasioni mentre nella ripresa quando ha costruito di più, non è mai riuscita a concretizzare.

Peccato, perché più volte nel corso di questo campionato, abbiamo dovuto sottolineare il fatto che la Lucchese non raccoglie abbastanza rispetto a quanto crea e al di là degli interpreti anche oggi ha palesato questa difficoltà portando a casa uno 0 a 0 senza grosse emozioni. Queste sono partite che, se si vuole fare il salto di qualità, devono essere vinte ma purtroppo, evidentemente, manca qualcosa.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha avuto la prima occasione al 16' con Bruzzaniti che però ha calciato debolmente e non ha impensierito Giusti. Sul ribaltamento di fronte i padroni di casa hanno conquistato un calcio d'angolo e sugli sviluppi della battuta hanno colpito la traversa con Giordani. Al 23' il Montevarchi è andato ancora vicino al gol e dopo una mischia sotto porta la difesa rossonera si è salvata in angolo. Un minuto dopo Giusti ha preso il tempo ha Panico che era stato servito in area da Bruzzaniti. Al 33' Mastalli ci ha provato dalla lunga distanza ma Giusti non si è fatto trovare impreparato e 2' dopo è stato ancora Mastalli a impegnare il numero uno aretino con un rasoterra dal limite. Al 36' è stata la volta di Rizzo Pinna che si è liberato per il tiro ma senza successo. Nella ripresa, al 4', la Lucchese ha avuto una buona occasione quando Bruzzaniti ha crossato dalla sinistra ma Panico, in corsa, non è riuscito ad impattare il pallone. Al 10' Tiritiello ha salvato sulla linea sulla conclusione di Cerasani. Al 17' Panico si è trovato a tu per tu con Giusti e ha cercato di scavalcarlo con un pallonetto ma il portiere ex Lucchese è riuscito a toccare la palla con la punta delle dita vanificando il tentativo dell'attaccante. Al 42' Cucchietti è stato bravo ad anticipare in uscita alta Italeng.

Aquila Montevarchi - Lucchese 0 - 0

Aquila Montevarchi: 22 Giusti, 2 Chiti, 4 Tozzuolo, 6 Bertola, 8 Amatucci, 11 Kernezo, 17 Cerasani (20' st 29 Nador), 18 Lischi (25' st 9 Italeng), 32 Mussis, 77 Giordani, 98 Perez (20' st 44 Silvestro). A disposizione: 1 Mazzini, 23 Rossini, 10 Biagi, 20 Boncompagni, 26 Fiumanò, 28 Manè, 31 Rovaglia, 66 Marcucci, 67 Enyan, 88 Pietra, 90 Sorgente. Allenatore: Binotto.

Lucchese (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 19 Visconti, 24 Mastalli (25' st 4 Ferro), 16 Franco, 8 Tumbarello (45' st D'Alena), 7 Rizzo Pinna (1' st 91 Ravasio), 10 Panico (25' st 31 Fabbrini), 17 Bruzzaniti (35' st 9 Romero). A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 2 Alagna, 5 Bachini, 26 Merletti, 77 Pirola, 18 D'Ancona, 97 De Maria, 35 Di Quinzio, 11 Bianchimano. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Pezzopane di L'Aquila.

Assistenti: Sig. Giudice di Frosinone e Sig. Fracchiola di Bari.

Quarto ufficiale: Sig. Balducci di Empoli.

Note. Ammoniti: 26' pt Panico, 8' Giusti, 13' st Tiritiello, 22' st Silvestro . Angoli: 9 - 5.