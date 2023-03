Matches



Non bastano 70 minuti in superiorità numerica: scatta la contestazione

domenica, 26 marzo 2023, 17:01

Sotto gli occhi del neo patron Andrea Bulgarella, i rossoneri, privi di un febbricitante Tumbarello, non vanno oltre uno striminzito 1-1 contro la Fermana per 70 minuti in dieci uomini. Davvero una prestazione deludente che non lascia strascichi nella classifica, con i rossoneri che galleggiano intorno al nono posto, ma che fa spazientire definitivamente il pubblico che a fine gara contesta allenatore e squadra.

Il primo squillo è su punizione: Di Quinzio dal limite impegna Borghetto all'11'. Ma i marchigiani non stanno a guardare e cinque minuti dopo, al termine di una azione avvolgente, gettano al vento una buona occasione con Romeo che spara alto da buona posizione. Una prima svolta del match arriva al 23' De Nuzzo scalcia Franco e per l'arbitro può andare a fare la doccia: ospiti in dieci con quasi 70 minuti ancora da giocare. Quirini ha subito l'occasione per capitalizzare la superiorità numerica, ma impatta malissimo il pallone. Al 29' è Mastalli, solo solo a centro area, a vedersi respingere la sua conclusione di testa da Borghetto. Tre minuti e l'estremo difensore si ripete, ancora una volta su un colpo di testa del solito Mastalli. La partita prende la forma dell'assedio alla porta degli ospiti, con la Lucchese che, tanto per cambiare, non riesce però a finalizzare. C'è spazio anche per uno svarione difensivo di Cucchietti che poteva costare caro ai rossoneri. Poi, più niente sino al duplice fischio che fa registrare un buon numero di ammoniti, a riprova di un match agonisticamente intenso e un direttore di gara dal cartellino facile.

L'avvio della ripresa non è che la continuazione del primo tempo, ma Panico non sbaglia. Bella figura, dribbling e sterzata in area e palla nell'angolino, per un giocatore arrivato a gennaio e sempre più fondamentale. La reazione degli ospiti non c'è ed è anzi la Lucchese a non concretizzare una bella imbeccata di Benassai a D'Alena al 24'. La Fermana ci prova con un paio di calci di punizione non sfruttati a dovere, ma al terzo fa centro: palla in un'area super affollata e inzuccata vincente di Spedalieri entrato da poco. E mica è finita: la Lucchese va completamente in bambola e rischia su alcuni calci piazzata, con la Fermana che reclama un rigore in pieno recupero su Maggio. Il finale è del tutto deludente con il pubblico che perde la pazienza, manda più volte a quel paese il tecnico Maraia e definisce da ridere la prestazione dei giocatori rossoneri. Davvero una nuova pagina amara.

Lucchese-Fermana: 1-1

Lucchese: Cucchietti, Tiritiello, Rizzo Pinna, Panico, Quirini, Franco, Visconti (28' st Alagna), Benassai, Mastalli (13' st D'Alena), Fabbrini (28' st Bruzzaniti), Di Quinzio (13' st Romero). A disp. Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D'Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria. All. Maraia.

Fermana: Borghetto, De Nuzzo, Scorza (33' st Spedalieri), Tulissi (1' st Busatto), Neglia (36' st Eleuteri), Romeo, Pinzi, Misuraca (33' st Maggio), Parodi, Gkertsos (33' st Graziano), Pellizzari. A disp. De Matteis, Nardi, Vessella, Carosso, Nannelli, Pampano. All. Protti.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Reti: 10' st Panico, 39' st Spedalieri

Note. Ammoniti: Scorza, Di Quinzio, Neglia, Mastalli, Gkertsos, Bruzzaniti, Panico, Quirini, Romeo. Espulso De Nuzzo. Angoli 8-3.