Sotto con i play off

domenica, 23 aprile 2023, 17:45

Posizione di classifica migliorata, un punto in più e ora il primo turno play off da giocare ricordandosi che la Lucchese contro le formazioni importanti raramente ha steccato. L'ultima gara dei rossoneri nel campionato regolare ha fornito buone indicazioni sullo stato di forma degli uomini di mister Maraia che hanno battuto con pieno merito 2-0 l'Olbia grazie a. una bella doppietta di Ravasio, uno peraltro dei giocatori diffidati e che fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato gettato nella mischia

La Lucchese era arrivata al match non senza difficoltà: tra acciaccati e a rischio diffida perché diffidati, Maraia ha dovuto rinunciare a un numero consistente di giocatori, finendo per dover rilanciare dal primo minuto alcuni elementi poco utilizzati nell'ultima parte della stagione: da Bachini e D'Alena e a Ravasio. Franco, Fabbrini e Rizzo Pinna non erano nemmeno in panchina.

Buono l'approccio dei rossoneri che provano a impensieri i sardi con Bruzzaniti e Panico, senza peraltro grande effetto. La prima vera occasione è sulla testa di Bachini che spedisce alto di un soffio all'11' sugli sviluppi di un angolo. L'appuntamento con il gol è solo rimandato: al 14' Panico combina con Bruzzaniti che serve Ravasio: l'attaccante trova l'angolo giusto. Per vedere l'Olbia (già salvo) in avanti serve proprio il vantaggio rossonero, ma sono i padroni di casa a rendersi ancora pericolosi con un contropiede di Bruzzaniti, oggi molto ispirato. Al 26' prima palla buona per gli ospiti: controllo e tiro al volo di Ragatzu, ma Coletta devia. Al 33' gran numero di Ravasio, fermato all'ultimo a un soffio dalla porta. Poi è la volta di Di Quinzio, ma la sua conclusione termina a lato. Il primo tempo è tutto qui, il vantaggio pienamente meritato.

Nella ripresa, Ragaztu continua il suo duello personale con Coletta, con il portiere che riesce a respingere una sua conclusione ravvicinata. La partita va avanti al piccolo trotto, ma l'impegno non manca e la Lucchese appare in controllo, con Bruzzaniti ancora una volta insidioso al 22' a cui risponde Babbi con un colpo di testa che finisce a lato un paio di minuti dopo. Poi un lampo, ancora di Ravasio, dal limite chiude al partita e mette in cornice una gara davvero sontuosa. Il punteggio potrebbe essere ancora più rotondo con Romero che divora il tris solo davanti a Van Del Want. Ma conta poco: la Lucchese chiude la sua stagione regolare all'ottavo posto, con un punto in più rispetto allo scorso campionato. Ora, per un vero e proprio salto di qualità servirebbe il risultato nei play off contro l'Ancona, resta l'incognita se verrà confermata o meno la data del 30 aprile, sembra decisamente più probabile un rinvio per le complesse e sconcertanti vicende della giustizia sportiva.

Lucchese-Olbia: 2-0

Lucchese: Coletta (45' st Galletti), Alagna, Bachini, Tiritiello, Panico (36' st Ferro), Quirini (36' st Merletti), Bruzzaniti (45' st D'Ancona), Visconti, D'Alena, Di Quinzio, Ravasio (32' st Romero). A disp. Galletti, Cucchietti, Tumbarello, Benassai, Mastalli. All. Maraia.

Olbia: Van der Want, Dessena (28' st Sanna), Bellodi, Occhioni (1' st Zanchetta), Ragatzu, Brignani (1' st Fabbri), Sperotto (1' st Secci), Nanni, Bianco, Emerson (20' st Boganini), Arboleda. A disp. Sposito, La Rosa, Incerti, Corti, Babbi, Gabrielli, Panini, Sueva. All. Occhiuzzi.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Reti: 14' pt e 31' st Ravasio.

Note. Ammoniti: Panico, Dessena, Ragatzu, Bellodi. Angoli: 4-3. Spettatori 1683.