La grande illusione

giovedì, 11 maggio 2023, 22:39

Serviva vincere, serviva sfatare un tabù che aveva già visto due volte su due i rossoneri recuperati dall'Ancona in campionato. Serviva tutto questo, ma alla resa dei conti, nonostante l'impegno, la Lucchese non è riuscita a centrare l'obiettivo di passare il primo turno play off. Come lo scorso anno, i rossoneri si sono fermati al primo ostacolo, ma stavolta il rammarico è decisamente maggiore del torneo scorso.

Il vantaggio di Romero a una manciata di minuti dalla fine ha illuso tutti che la vittoria fosse a portata di mano, ma l'ennesimo errore difensivo su un calcio piazzato a tempo abbondantemente scaduto ha sancito il pari dell'Ancona per opera di Mondonico. Due errori in uno: prima una punzone evitabile regalata da Mastalli, poi un'errata lettura difensiva sul conseguente cross e per la Lucchese il campionato finisce qui.

Davvero un peccato considerando che Maraia, che aveva a sorpreso tutti con le scelte iniziali, non tutte azzeccate a conti fatti, aveva saputo tenere a bada la squadra di casa apparsa timorosa, a volte impacciata e incapace di rendersi pericolosa per tutto il primo tempo. L'impegno dei rossoneri è stato comunque indiscutibile, Nella ripresa, con i rossoneri che hanno provato a spingersi con più costanza in avanti senza però mai tirare in porta, l'Ancona ha avuto due palle gol prima con Di Martino neutralizzato da Cucchietti, poi con Ravasio che ha salvato sulla linea al termine di un'azione concitata sugli sviluppi di un angolo. Quando la gara sembrava indirizzata sullo 0-0, ecco il lampo di Romero, appena entrato, che ha illuso tutti. A sette minuti dalla fine il traguardo sembrava possibile, l'Ancona è apparsa alla disperazione, ma proprio sull'ultimo pallone scodellato, al quinti minuto di recupero sui sei concessi dall'arbitro, ecco il patatrac. Pari e campionato finito. Ora si tratterà di voltar pagina, e nelle prossime settimane si inizierà a capire quanto dell'attuale gruppo sarà destinato a restare. Sipario.

Ancona-Lucchese: 1-1

Ancona: Perucchini, Martina, Camigliano, Gatto (34' st Basso), Spagnoli (34' st Melchiorri), Di Massimo (26' st Moretti), Paolucci, Simonetti, Mondonico, Fantoni (1' st Barnabà), Mezzoni (40' st Petrella). A disp. Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Ruani, Mattioli, Prezioso. All. Donadel.

Lucchese: Cucchietti, Alagna (36' st Romero), Tiritiello, Tumbarello (36' st Fabbrini), Panico, Franco, Bruzzaniti, Visconti (16' st Ravasio), Benassai (5' st Bachini), Di Quinzio (16' st Mastalli), De Maria. A disp. Coletta, Galletti, Ferro, Rizzo Pinna, Romero, Quirini, D'Ancona, Catania, D'Alena, Merletti, Fabbrini. All. Maraia.

Arbitro: Caldera di Como.

Reti: 38' st Romero, 50' st Mondonico.

Note. Ammoniti: Panico, Fantoni, Donadel, Moretti, Mastalli, Bruzzaniti. Angoli: 5-3.