Vittoria strameritata

sabato, 8 febbraio 2025, 17:44

Tre punti d'oro. Pienamente meritati. E che finalmente fanno sorridere la Lucchese, capace di sbarazzarsi di un Milan B che si proponeva il sorpasso in classifica. E invece la squadra di Gorgone stavolta non mostra solo un bel calcio ma anche la giusta concretezza e cattiveria. Finisce 2-0 ma il punteggio poteva essere anche più largo non fosse stato per il portiere milanista.

Match in un clima gelido, al confine con la Svizzera, in uno stadio in cui il Milan ha speso 700mila euro (tanto per gradire) per renderlo adeguato alla categoria, di fronte a pochi intimi e ad uno stuolo di steward che effettuano controlli di una accuratezza pari a quella delle coppe europee.In tribuna, tanti ex rossoneri illustri: Alberto Dal Molin, Beppe Folli, Antonio Obbedio; assenti, come previsto, gli ultras.Gorgone che lancia dall'inizio Rizzo e Benedetti in una inedita difesa completata da Gucher(con Fedato, Sabbione e Gasbarro nemmeno in panchina: fuori dalla lista? Saperlo, visto che non esiste comunicazione societaria).

La prima palla buona è per Magrassi che schiaccia di testa al lato al 3'. Ma è la Lucchese a mostrare maggiore intraprendenza pur non creando grandi grattacapi. Peccato semmai per una punizione dal limite che Saporiti calcia decisamente fuori. Fa molto meglio Tumbarello al 29' che lascia partire un missile poco fuori area che si insacca nell'angolino. Quattro minuti dopo ecco una bella combinazione con Antoni che mette al centro, ma Nava blocca. Al 35', il raddoppio al termine di una azione in velocità con Saporiti che insacca da pochi passi dopo aver cominciato l'azione. Non basta: Gucher sfiora il tris sugli sviluppi di un angolo al 40'.

Nella ripresa i padroni di casa provano a far subito male con una sgroppata di Ianesi, ma la difesa, con qualche difficoltà, libera. Sono i padroni di casa a fare la partita e al 9' Magrassi, complice un errato rinvio di Gucher, colpisce in pieno il palo. Al 13' ci prova Quirini, palla deviata. Ma c'è sofferenza e anche un po' di confusione con gli attaccanti che ora sono isolati. Ma su un contropiede Magnaghi va a un passo dal tris: è bravissimo Nava a dirgli di no. E al 23' è sempre il portiere a bloccare Saporiti lanciato a rete. Gli spazi, giocoforza, iniziano a esserci con i padroni di casa che attaccano in massa e non coprono bene il campo. E sull'ennesima azione è ancora Saporiti a costringere Nava all'intervento: siamo al 34' e un minuto dopo ecco i cambi: dentro Galli e Selvini, fuori Gucher e Magnaghi. Proprio Selvini è autori di un grande slalom: la sua conclusione è a fil di palo. E' fatta, il Milan B non ne ha più. Per la Lucchese una vittoria che porta, almeno sul campo, una ventata di speranza

Milan B-Lucchese: 0-2

Milan B: Nava, Malaspina (38' st Turco), D'Alessio (1' st Omoregbe), Coubis, Sandri (1' st Sia), Branca, Minotti (30' st Bozzolan), Quirini, Camporese, Ianesi, Magraassi. A disp. Pittarella, Hodzic, Alesi, Paloschi, Comotto, Vos. All. Bonera.

Lucchese: Melgrati, Rizzo, Benedetti, Tumbarello, Magnaghi (36' st Selvini), Visconti, Gucher (36' st Galli), Antoni, Gemignani, Catanese, Saporiti (43' st Badije). A disp. Coletta, Allegrucci, Paula da Silva, Salomaa, Cartano, Ballarini, Diawara, Gheza. All. Gorgone.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Reti: 29' pt Tumbarello, 35' pt Saporiti

Note. Angoli: 3-5. Ammoniti: Catanese, Gucher.