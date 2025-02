Matches



Cuore e grinta: la Lucchese c'è

lunedì, 17 febbraio 2025, 22:51

Al termine di una settimana in cui sostanzialmente è successo di tutto, la Lucchese vince per 2-1 contro il Perugia. Davanti ad una modesta cornice di pubblico, i rossoneri trovano la loro seconda vittoria di fila, per la prima volta in questa stagione. Clima di accesa contestazione nei confronti della nuova proprietà, con la Curva Ovest che al 20' del primo tempo ha esposto uno striscione contro Bulgarella, Lo Faso, Bruno Russo e i nuovi proprietari. Mister Gorgone che conferma la formazione che settimana scorsa ha battuto in trasferta il Milan B. L'unica novità è nel pacchetto arretrato, con l'esordio dal primo minuto di Joao Silva, arrivato l'ultimo giorno di mercato dall'Akragas. Il classe 1998 prende il posto di Benedetti al centro della difesa.

Lucchese che prova a subito a rendersi pericolosa con Magnaghi, che da buona posizione non riesce ad impattare bene il pallone. Inizia in salita però la sfida dei rossoneri, che dopo dopo tre minuti si trovano già sotto. Colpo di testa errato di Rizzo, ne approfitta Matos che non calcia bene ma batte lo stesso Melgrati. Che la Pantera non sia concentrata al massimo sulla partita lo si intuisce due minuti più tardi, quando rischia di subire il secondo gol. Passaggio sbagliato di Catanese, ripartenza biancorossa ancora con Matos che, arrivato al limite dell'area, fa partire una conclusione che sfiora il palo alla destra di Melgrati. Lucchese che dopo lo svantaggio alza il proprio baricentro, alla ricerca del pareggio. Al 28', punizione velenosa di Saporiti che da posizione leggermente defilata scheggia la parte alta della traversa. Ritmi nel complesso sostenuti, con il Perugia che prova a colpire in contropiede, anche grazie alla velocità sulla sinistra di Kanoute. Grifo che non sembra però in pieno controllo del vantaggio, commettendo qualche leggerezza in fase di impostazione. Tour de force nel finale di primo tempo per la Lucchese, che sfiora l'1-1. Al 44', tiro potente ma centrale di Antoni,con Gemello che è reattivo a deviare a lato. Nel recupero, ci prova anche Joao Da Silva , ma il suo tiro si spegne sul fondo. Pantera che va al riposo sotto di un gol, ma in partita.

All'intervallo, Gorgone decide di cambiare qualcosa in difesa, con l'ingresso di Benedetti al posto di Joao Da Silva. Pronti via e la Lucchese parte con il piede sull'acceleratore, rendendosi pericolosa al 48' con Catanese. Tre minuti più tardi, arriva il meritato pareggio: ottimo lavoro spalle alla porta di Magnaghi che dal limite dell'area fa partire una conclusione rasoterra forte e precisa, imparabile per Gemello. Esplode di gioia la Curva Ovest. Sesta rete in campionato per l'ex Pontedera, che non segnava da più di un mese. Sulle ali dell'entusiasmo, la Pantera prova ad assumere il controllo del gioco. Al 61', la formazione di Gorgone va vicina a ribaltare la gara. Ripartenza orchestrata alla perfezione da Visconti, scappa sulla sinistra Saporiti che, dopo aver superato un avversario, fa partire un tiro a giro che scheggia la traversa. Poteva venire giù lo stadio. Il classe 2001 però è scatenato è al 70' propizia la rete del 2-1 con un angolo battuto alla perfezione. Corner deviato prima da Benedetti e poi da Magnaghi, che sul secondo palo segna. Quasi tutta la panchina rossonera in campo per festeggiare il raddoppio. Lucchese che dopo il gol sembra averne di più degli avversari, sia fisicamente che mentalmente. Al 74', azione cost-to-cost di Saporiti che, dopo aver aggirato i difensori del Perugia, calcia di poco a lato. Cinque minuti più tardi, problema fisico per Catanese costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Al suo posto, il neo arrivato Galli. Esce accompagnato dagli applausi dello stadio anche l'Mvp Simone Magnaghi, con Selvini che prende il suo posto. Perugia che accusa il colpo ma non affonda: al 82', brivido per la difesa di Gorgone con il cross di Seghetti che per fortuna attraversa tutta l'area di rigore. Quattro minuti dopo, triangolazione perfetta tra Saporiti e Antoni, con quest'ultimo che finisce a terra nell'area di rigore umbra. Direttore di gara che però lascia giocare tra le proteste accese del Porta Elisa. Al ridosso del recupero, la Lucchese si mangia il match point con Visconti che da ottima posizione calcia sui piedi di Gemello. Tre punti fondamentali per la salvezza sul campo per la Lucchese, che aggancia al quindicesimo posto in classifica proprio il Perugia.

Lucchese 2-1 Perugia

Marcatori: 3' Matos (P), 51' 70' Magnaghi (L)

Lucchese: Melgrati; Joao Da Silva (45' Benedetti), Gucher, Rizzo; Antoni, Visconti, Tumbarello (90' Salomaa), Catanese (79' Galli), Gemignani; Saporiti, Magnaghi (79'Selvini). A disp: Coletta, Allegrucci, Selvini, Salomaa, Badje, Cartano, Moschella, Gheza, Galli All: Gorgone

Perugia: Gemello; Osvaldo, Kanoute, Montevago (63' Marconi), Matos, Dell'Orco, Cisco (78' Marconi), Lisi, Torrasi (71' Seghetti), Broh, Giraudo. A disp: Yimga, Albertoni, Giunti, Seghetti, Gomez Marquez, Plaia, Polizzi, Lickunas. All: Zauli

Arbitro: sig. Castellone sez. Napoli.

Note. Ammoniti: Giraudo (P), Gucher (L), Plaia (P) Angoli: 6-1