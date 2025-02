Matches



Gira tutto storto

domenica, 2 febbraio 2025, 19:50

Sul sintetico di Piancastagnaio, la Lucchese scrive un'altra pagina amara di un campionato che si sta trasformando in un calvario sul campo e che ancora è carico di incertezze circa gli sviluppi societari. Il 2-0 finale è lo specchio di una stagione, con i rossoneri che giocano e gli avversari che segnano nelle poche occasioni avute.

Mister Gorgone ha dovuto fare di necessità virtù, viste le contemporanee assenze degli squalificati Saporiti e Catanese, impostando una formazione di emergenza che ha visto l'esordio del nuovo portiere Melgrati. Gli altri nuovi arrivi partono dalla panchina, mentre in avanti tocca a Selvini l'arduo compito di sostituire Saporiti e Gucher torna a centrocampo. La prima occasione è rossonera: al 12' Gucher mette Magnaghi davanti alla porta ma il suo tiro è contrato in extremis da un difensore di casa. Un minuto dopo la risposta di Frey con una conclusione a giro che termina di un soffio fuori. Al 17' ci prova Gucher dopo una sgroppata di Gemignani: tiro telefonato. Un minuto dopo Sabbione prova il tiraccio da fuori: palla di poco alta. E' la Lucchese, tanto per cambiare che fa la gara, anche se i senesi sono insidiosi sulle ripartenze.

Al 21' pasticcio della difesa di casa, che rimedia all'ultimo su un tentativo di fuga di Magnaghi. Ma, tanto per cambiare, sono gli avversari della Lucchese a andare in gol: sugli sviluppi di una punizione fa centro Nicoli da due passi, con la difesa che sembra ancora una volta da belle statuine. La reazione è immediata: al 27' Selvini, ben lanciato da Magnaghi, sfiora la traversa con un pallonetto. E proprio il centravanti va vicino al palo al 31': la sua conclusione defilata si stampa sul palo. In 30 minuti sono almeno quattro le occasioni da gol. Che diventano cinque proprio allo scadere quando una conclusione di testa di Magnaghi sfiora l'incrocio. A vincere è la Pianese, anche quando l'arbitro emette il duplice fischio. Sarebbe stato stretto un pari, figuriamoci essere sotto.

La ripresa è un assalto: in due minuti Gucher impegna Boer, poi Tumbarello sfiora il palo e infine Selvini si vede parare la conclusione di testa da Boer. Al 7' è la volta di Antoni, ma la palla non vuole entrare. Si gioca in metà campo, con Melgrati che rischia di congelare. Fazzi, ammonito, lascia il posto a Salomaa con Gucher che torna sulla linea difensiva. Nemmeno il tempo di assestarsi ed ecco il 2-0: azione in velocità dei padroni di casa e Mignani fulmina Melgrati da due passi. Non ne va bene una. Mastropietro coglie la traversa su punizione, quando ormai il match si è indirizzato. Al 33' Gasbarro colpisce di testa in piena area, palla di poco fuori. E non va meglio pochi minuti dopo in una mischia furiosa. Nemmeno l'assalto finale regala la gioia del gol. E' davvero un'annata storta. L'incubo playout è sempre più realtà.

Pianese-Lucchese: 2-0

Pianese: Boer, Da Pozzo (36' st Falleni), Simeoni, Mignani, Mastropietro (36' st Bacchin), Polidori (6' st Ercolani), Nicoli, Frey (15' st Colombo), Indragoli, Proietto, Masetti. A disp. Filippis, Reali, Pacciardi, Nardi, Chesti, Spinosa, Barbetti, Pallante. All. Formicano.

Lucchese: Melgrati, Gasbarro, Tumbarello, Magnaghi (30' st Rizzo), Selvini, Fazzi (17' st Salomaa), Visconti, Gucher, Antoni, Gemignani, Sabbione. A disp. Coletta, Allegrucci, Frison, Sasanelli, Fedato, Cartano, Giacchino, Gheza. All. Gorgone.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Reti: 24' pt Nicoli, 18' st Mignani.

Note. Angoli: 0-4. Ammoniti: Simeoni, Fazzi, Mignani, Boer, Ercolani.