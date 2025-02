Matches



Con la rabbia e con l'orgoglio

domenica, 23 febbraio 2025, 19:46

Al termine di una settimana difficile per via delle questioni societarie, la Lucchese pareggia per 1-1 a Sestri Levante. Settore ospite mezzo vuoto a causa degli scontri che si sono verificati questo pomeriggio in autostrada tra gli Ultras rossoneri e quelli del Perugia. Una sola novità rispetto all'ultimo turno di campionato, con Benedetti che prende il posto sul centrodestra della difesa di Da Silva. Da segnalare, il ritorno di Welbeck, fuori dallo scorso 13 novembre.

Approccio buono da parte dei rossoneri, che al 3' creano la prima palla gol della partita. Lancio millimetrico di Antoni che pesca all'altezza del limite dell'area Catanese, il suo tiro viene deviato però in angolo. Gara che inizia subito in salita per la Lucchese, con il forfait dopo il dieci minuti di Galli. Al suo posto, Gorgone si gioca la carta Gasbarro, spostando Gucher in mediana. Prima parte di gara dai ritmi alti, con la Pantera che al 16' passa in vantaggio: angolo dalla sinistra di Saporiti, sponda di Magnaghi per Rizzo che di testa piazza il pallone alla destra di Guadagno. Primo gol per il difensore, arrivato a gennaio dalla Triestina. Padroni di casa che sembrano aver accusato il colpo, lasciando in un primo momento il pallino del gioco agli ospiti. Al 23', ottima triangolazione tra Visconti e Gemignani che, rimontato da Valentini, non riesce ad inquadrare da una posizione invitante lo specchio della porta.

Dopo il mancato raddoppio, i rossoneri rischiano qualche istante più tardi di subire il pareggio: sbaglia i tempi dell'intervento Gasbarro che dà il via al contropiede del Sestri Levante con Clemenza che dal limite fa partire una conclusione rasoterra angolata. Grande parata di Melgrati che con la punta delle dita si rifugia in corner. Corsari che salgono di livello, alla ricerca del gol. Al 35', il Sestri Levante ristabilisce la parità con Brunet che, lasciato solo sul secondo palo, trova il pareggio di testa. Una doccia fredda. Quattro minuti più tardi, proteste accese del pubblico di casa per un intervento dubbio di Gasbarro su Durmush. Direttore di gara che lascia giocare, senza fischiare il penalty. Rossoblù che costruiscono tante azioni pericolose sulla fascia destra, zona di campo dove la Lucchese invece boccheggia. Nel finale, Sestri Levante che va vicino al 2-1, con il tiro di Clemenza che viene murato all'ultimo da Benedetti.

Nessun cambio all'intervallo, con Gorgone che conferma gli stessi undici della prima frazione. Inizio di personalità del Sestri Levante, che schiaccia gli ospiti nella loro metà campo. Al 52', rinvio ravvicinato di Rizzo che favorisce Valentini il quale all'altezza del dischetto di rigore calcia alle stelle. Primi minuti di affanno per la Pantera, che commette diversi errori tecnici soffrendo l'aggressività dei padroni di casa. Che questa gara sia uno spartiacque per entrambe le squadre lo si era capito da subito. Al 60' arriva la conferma, con il direttore di gara che decide di espellere per proteste mister Gorgone. Quattro minuti più tardi, difesa rossonera ancora in affanno con Clemenza che da posizione leggermente defilata calcia sul corpo di Melgrati. Poche idee e apparente calo fisico per la Lucchese che fatica a rendersi pericolosa. Prova a cambiare qualcosa Testini, con l'ingresso di Selvini al posto di Magnaghi. La Pantera però è alle corde: al 83' contropiede del Sestri Levante con Rossetti che all'altezza del vertice destro fa partire una conclusione deviata con i pugni da Melgrati. All'inizio del recupero, rossoneri che creano la prima palla gol del secondo tempo con Selvini che non inquadra lo specchio della porta. Terzo risultato utile consecutivo per la Lucchese, che esce indenne dallo scontro salvezza, salendo, in attesa della penalizzazione, a 30 punti in classifica.

Sestri Levante 1-1 Lucchese

Marcatori: 16' Rizzo (L), 35' Brunet (S)

Sestri Levante: Guadagno; Podda (89'Cominetti), Pane, Valentini, Montebugnoli, Furno (76' Parravicini), Brunet, Rosetti, Durmush, Clemenza (66' Goglino), Piu. A disp: Fusco, Cominetti, Onetto, Pavanello, Nenci, Nunziatini, Di Giorgio, Fedele, Garibaldi, Primasso. All: Long

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Gucher; Antoni, Visconti (84' Salomaa), Galli (10' Gasbarro), Catanese, Gemignani; Saporiti (84' Badje), Magnaghi (63' Selvini). A disp: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Selvini, Salomaa, Badje, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza. All: Gorgone

Arbitro: sig. Madonia sez. Palermo

Note. Ammoniti: Furno (S), Pane (S), Rizzo (L), Durmush (S) Angoli: 6-3. Spettatori 1000 circa di cui 285 da Lucca.