Matches



Un pari ma a testa alta

sabato, 1 marzo 2025, 17:37

di gianluca andreuccetti

In una cornice di pubblico modesta nonostante gli appelli fatti in questi giorni, la Lucchese pareggia per 2-2 contro il Carpi, dopo essere stata per due volte in vantaggio. Una sola novità di formazione rispetto alla sfida di Sestri Levante, con Testini che deve fare a meno in mezzo al campo dell'infortunato Galli. Al suo posto, il tecnico decide di puntare su Selvini, schierato nel ruolo di esterno di centrocampo. Confermata invece la difesa a tre, con Gucher Benedetti e Rizzo.

Approccio buono da parte dei rossoneri, che iniziano la gara con il piglio giusto. Al 2', azione personale di Gemignani che, dopo uno scambio con un compagno di squadra, non riesce a concludere a rete. Quattro più tardi, punizione da posizione defilata di Saporiti che impegna Sorzi in una parata non semplice, sulla respinta arriva Selvini che però calcia sopra la traversa. Dopo questa palla gol, emiliani che provano ad alzare il proprio baricentro, assumendo il pallino del gioco. Il più pericoloso è Cortesi, che prima calcia di pochissimo a lato e poi, quattro minuti più tardi, impegna Melgrati in angolo. Pantera che sembra aver perso la verve dei primi minuti e si prende più di qualche rischio. Al 18', respinta imprecisa della difesa, cerca di approfittarne Mandelli che, complice anche una deviazione, non inquadra per centimetri lo specchio della porta. Possesso palla lento e sterile della Pantera, che trova pochi spazi e commettere anche diversi errori tecnici. Lucchese che dopo un periodo di appannamento cerca di rendersi nuovamente pericolosa. Al 22', si fa vedere per la prima volta Magnaghi che, dopo aver vinto un duello fisico, prova ad infilare Sorzi sul primo palo. Nell'azione seguente, ottimo cross in mezzo non sfruttato al massimo da Selvini, che da pochi passi fallisce il tap-in vincente. La Pantera non molla e alla fine, al 34' trova il gol del vantaggio con l'uomo più in forma: Edoardo Saporiti. Punizione dalla sinistra battuta alla grande dal fantasista rossonero, che con un tiro cross velenoso batte Sorzi. Portiere del Carpi che è stato messo fuori causa anche da una leggera deviazione di uno suo compagno di squadra. I biancorossi però non subiscono il colpo, anzi. Al 40', azione personale di Cortesi che, entrato in area di rigore, viene steso da Antoni. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty. Dal dischetto, lo stesso numero 72 trova il pareggio. Intuisce e sfiora il pallone Melgrati, che però non può nulla. Grande amarezza per i rossoneri, che vanno così al riposo sull'1-1.

Nessun cambio all'intervallo, con Testini che decide di ripartire dagli stessi undici del primo tempo. Inizio nel complesso buono da parte della Lucchese, che al 47' avrebbe l'opportunità di ritornare avanti. Cross dalla sinistra di Antoni, regalo di Rigo che di testa mette Magnaghi nelle condizioni di tirare, si salva però la difesa del Carpi. É solo questione di tempo. Dopo aver flirtato con il gol per diversi minuti, l'ex Pontedera alla fine riporta la Pantera avanti. Scambio ravvicinato con Antoni con l'attaccante che, dopo un buon lavoro spalle alla porta, fa partire un tiro potente e rasoterra sorprendendo Sorzi. Ottava rete in campionato per Magnaghi, a testimonianza di una seconda parte di stagione da protagonista. Poco dopo, Pantera che avrebbe anche l'opportunità di mettere in ghiaccio il risultato con Saporiti, che dal limite dell'area però calcia in modo debole. Come successo in modo analogo nella prima frazione, la Lucchese però non riesce a gestire al vantaggio. Il secondo pareggio degli emiliani nasce da una punizione ingenua concessa dal limite dell'area e trasformata ancora una volta da Cortesi. Doppietta per il classe 1998, tra i migliori in campo dei suoi. Prova a cambiare qualcosa Testini, con il ritorno in campo dopo quasi quattro mesi di Welbeck. L'italo-ghanese prende il posto di Saporiti poco in palla nel secondo tempo. Dentro anche Ballarini al posto di uno stremato Magnaghi. Esordio in rossonero per il centrocampista, arrivato a gennaio dalla Triestina. Al 81', la Lucchese getta al vento il tris: non si intendono Sorzi e Rigo che mettono nelle condizioni di Catanese di calciare in porta. L'ex Arezzo però, nonostante la porta fosse sguarnita, non riesce a concludere a rete. Qualche problema fisico per Visconti, che ha lasciato il campo anzitempo zoppicando. Pantera che nel recupero accusa un po' di stanchezza, accontentandosi alla fine di un punto. Secondo pari di fila per i rossoneri, che in attesa della penalizzazione, sale a 31 punti in classifica.

Lucchese 2-2 Carpi

Marcatori: 34' Saporiti (L), 41' 67' Cortesi(C ), 57' Magnaghi (L),

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Visconti (87' Badje), Gemignani; Antoni, Gucher, Catanese; Saporiti (71' Welbeck), Magnaghi (79' Ballarini), Selvini. A disp: Coletta, Allegrucci, Silva, Gasbarro, Salomaa, Ballarini, Cartano. All: Testini

Carpi: Sorzi; Mandalli (60' Puletto), Zagnoni, Amayah, Panelli, Fossati (60'Gerbi), Rossini, Sall (69' Figoli), Contiliano (69' Casarini), Rigo, Cortesi. A disp: Lorenzi, Theiner, Verza, Ceccotti, Calanca, Stanzani, Saporetti, Tcheuna, Puletto, Casarini, Gerbi, Campagna, Visani. All: Serpini

Arbitro: sig. Dini sez. Città di Castello

Note. Ammoniti: Rossini (C) , Mandalli (C ), Amayah (C ), Rizzo (L) Angoli: 6-1. Spettatori 1992.