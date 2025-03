Matches



Lucchese bella e sfortunata

martedì, 11 marzo 2025, 22:51

In un cornice di pubblica modesta e in contesto extracampo che rimane indecifrabile, la Lucchese va a secondi dall'impresa, pareggiando per 2-2 contro la capolista Virtus Entella. Qualche cambio rispetto alla sfida di quattro giorni fa contro il Pescara, con Rizzo che riprende il suo posto in difesa, affianco di Gucher e Benedetti. Rientro dall'inizio anche per Antoni, con Ballarini spostato come interno di centrocampo al posto di Welbeck. In attacco pesa l'assenza di Saporiti, con Gorgone che punta sulla coppia formata da Magnaghi e Selvini.

Ritmi bassi nei primi minuti, con le due squadre alla ricerca delle giuste misure. Al 2', intervento dubbio all'interno dell'area di rigore dell'Entella con Ballarini che finisce a terra. Proteste abbastanza accese da parte del Porta Elisa, con il direttore di gara che lascia però giocare. Biancocelesti che gradualmente prendono campo e al 9' costruiscono la prima occasione della partita con il tiro dalla distanza Di Noia. Parata non scontata da parte di Melgrati che, nonostante una deviazione, riesce a rifugiarsi in angolo. Arriva subito la risposta della Lucchese, che si rende pericolosa su palla inattiva. Angolo ben battuto da Selvini che pesca in mezzo Magnaghi, il suo tiro viene murato però da due difensori ospiti. Sono le prove generali del gol, che arriva al 18'. Altro corner perfetto di Selvini, in area di rigore Ballarini esce vincente da una mischia ed infila da pochi passi Del Frate. Primo gol con la maglia della Lucchese per il centrocampista. Rossoneri meritatamente in vantaggio. Entella che sembra aver accusato il colpo e soffrire le ripartenze in velocità della Pantera. Al 23', lancio millimetrico di Gucher per Selvini che cerca di andarsene in profondità, il classe 2004 però viene rimontato dai difensori ospiti. É una Lucchese coraggiosa, che regala sprazzi di ottimo calcio. Al 26', giocata di prima di Ballarini per Gemignani che mette un cross perfetto, arriva con i tempi giusti Magnaghi che cerca senza successo di angolare il pallone. C'è rammarico. Sette minuti dopo, si accendono gli animi. Fallo netto di Karic su Magnaghi con l'arbitro che lascia giocare, nella stessa azione per centimetri Castelli fallisce la deviazione vincente. Ammonito per proteste mister Gorgone. La squadra di Gallo cresce e al 36' va vicinissima al pareggio con Melgrati che devia sul palo il tiro ravvicinato di Franzoni. Che la Pantera sia scesa in campo con il giusto atteggiamento lo si intuisce dalle tante seconde palle vinte nel primo tempo. Al 41', grande giocata di Visconti che esce in maniera pulita dal pressing dell'Entella, cambio di gioco per Selvini che prima di entrare in area di rigore viene fermato con esperienza da Tiritiello. Nel finale nessun rischio per i rossoneri, che conducono meritatamente sulla capolista.

Un cambio all'intervallo, con Gorgone che decide di inserire nuove forze fresche in mezzo al campo, con l'ingresso di Galli al posto di Ballarini. Cambio per certi versi inaspettato, considerando i primi 45 minuti di alto livello del classe 2001. Lucchese che inizia bene il secondo tempo a livello di atteggiamento, entrando decisa nei contrasti e concedendo pochi spazi agli avversari. Entella che però cambiare ritmo, sfruttando sulla destra la freschezza di Bariti Al 58', ospiti che sfruttano al massimo una delle poche sbavature della difesa rossonera, con Boccadamo che dal limite dell'area batte Melgrati. Gorgone si gioca la carta Welbeck, per dare maggiore copertura alla difesa. Pantera che nonostante il pareggio rimane in partita, facendo però difficoltà a giocare palla a terra a causa del terreno bagnato. La Lucchese si sbilancia e al 64' rischia grosso: azione cost-to-cost di Franzoni che al momento del tiro viene murato dall'uscita di Melgrati. Nonostante l'apparente stanchezza, padroni di casa che provano a non buttare mai via il pallone. Al 76', Gorgone si gioca la carta Fedato, al posto di un esausto Magnaghi. É il cambio che potrebbe cambiare la partita. Due minuti più tardi, arriva il raddoppio. Azione personale di Selvini che, dopo aver saltato un paio di uomini, mette in mezzo un cross perfetto proprio per il numero 19 che in scivolata batte Del Frate. Esplode di gioia il Porta Elisa. Secondo gol in stagione per l'attaccante rossonero, che non segnava dal 25 settembre contro la Pianese. É un finale al cardiopalma, dove non manca la sofferenza. Al 87', il neo entrato Guiu spaventa Melgrati, calciando però alto dal limite dell'area. Al ridosso del recupero, altra palla gol nitida per i biancazzurri che sfiorano il pareggio con Tiritiello. Al 91', arriva la doccia fredda con l'Entella che firma il pari su sviluppi di palla inattiva con Marconi. Una grossa beffa. Lucchese che va ad un passo dall'impresa, uscendo con un punto dal confronto con la capolista. Con questo pareggio, i rossoneri salgono a 26 punti, a pari merito con la Spal.

Lucchese 2-2 Entella

Marcatori: 18' Ballarini (L), 55' Boccadamo (E), 78' Fedato (L), 91' Marconi (E)

Lucchese: Melgrati; Benedetti, Rizzo, Gucher; Antoni (58' Welbeck), Catanese, Ballarini (45' Galli), Gemignani (76' Cartano); Magnaghi (76' Fedato), Selvini (91' Badje). A disp: Coletta, Allegrucci, Joao Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzilo, Fedato, Badije, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza, Galli. All: Gorgone.

Entella: Del Frate; Tiritiello, Karic, Castelli, Fal, Marconi, Parodi, Franzoni, Di Mario, Boccadamo, Di Noia (58' Corbari). A disp: Vandelli, Sialuys, Garattoni, Motoc, Casarotto, Corbari, Lipani, Costa, Ndrecka, Bariti, Vilanova, Portanova. All: Gallo

Arbitro: sig. Renzi sez. Pesaro

Note. Ammoniti: Antoni (L), Di Noia (E), Benedetti (L), Melgrati (L), Gucher (L) Angoli: 2-3