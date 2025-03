Matches



La Lucchese è viva più che mai

sabato, 15 marzo 2025, 17:21

Davanti a quasi 1800 spettatori, la Lucchese batte per 2-0 il Campobasso, raccogliendo una vittoria pesante in ottica salvezza. Gorgone conferma gran parte dell'undici iniziale visto contro l'Entella, con due novità. Rientra in difesa Gasbarro, con Rizzo schierato sulla sinistra al posto dello squalificato Antoni. A centrocampo riprende il suo posto Galli, con Ballarini costretto al forfait per infortunio.

Dopo due minuti, Campobasso che crea la prima palla gol della partita con Di Nardo, che da pochi passi manca il tocco vincente. Proteste accese della difesa rossonera per un fuorigioco non fischiato in precedenza. Al 5', arriva la risposta della Lucchese, con il colpo di testa di Selvini che finisce di poco sopra la traversa. Neri che comunque sembrava in controllo della traiettoria. Pantera che nei primi minuti soffre la vivacità degli ospiti: al 14', slalom di Martina che dopo aver superato due avversari, intervento decisivo di Melgrati che alza la saracinesca su Di Nardo. Prima parte di gara nel complesso vivace, con diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Al 17', Lucchese pericolosa su palla inattiva con Benedetti che però non impatta bene il pallone. Trenta secondi più tardi, Magnaghi è reattivo nel accorgersi dell'errore di Neri, il quale però in un secondo frangente è attento nel togliere il pallone dalla disponibilità di Selvini. Campobasso che prova a rendersi pericoloso spesso sulla fascia destra, sfruttando la velocità di Martina. Al 22', sprint di Bifulco che passa in mezzo a due avversari, il suo tiro a giro viene bloccato facilmente da Melgrati. Lucchese che invece sembra abbassare il proprio baricentro, gestendo il possesso in maniera più macchinosa, ricorrendo spesso alle verticalizzazioni. Al 33', suggerimento millimetrico di Galli che pesca sul secondo palo Selvini il quale, dopo un controllo difficoltoso, scarico per Rizzo che però con il piatto calcia sopra la traversa. Nel finale di primo tempo, Lucchese che sembra avere più coraggio rispetto ai propri avversari. Al 41', prova a salire in cattedra Magnaghi con una conclusione precisa e potente. Attento Neri nel deviare il pallone in corner. Poco dopo, su sviluppi di corner ancora protagonista l'ex Pontedera, con il suo colpo di testa che sfiora la parte alta della traversa. Prima frazione con diverse occasioni sia da una parte che dall'altra, dove a mancare però è stata la precisione negli ultimi metri.

All'intervallo, un solo cambio per Gorgone che inserisce a centrocampo Welbeck, al posto del già ammonito Gasbarro. L'altra novità è il ritorno in difesa di Rizzo, con Visconti che ritorna nella sua posizione naturale di esterno sinistro. Al 47', parata non scontata di Neri che riesce bloccare il colpo di testa angolato di Galli. Al 49' risposta rossoblù con lo sprint di Di Nardo che dopo aver superato due avversari viene murato da un intervento decisivo di Welbeck. Lucchese che sembra essere meno prudente e più propensa ad arrivare al tiro. Dopo essersi reso pericoloso nel primo tempo, Magnaghi al 52' flirta ancora con il gol, facendo partire un tiro che, complice una deviazione, sfiora il palo. Nuove forze fresche in attacco, con l'ingresso di Fedato al posto proprio dell'ex Pontedera. Si scaldano gli animi, con il direttore di gara che espelle per proteste sia il ds Ferrarese che mister Gorgone. La Lucchese sembra aver cambiato passo e spinto dal Porta Elisa va a centimetri dal vantaggio. Al 70', break di Gemignani che serve in mezzo Fedato, il suo colpo di testa si stampa prima sulla traversa e poi sulla riga di porta. Tanta sfortuna, con il match rimane così bloccato. Al 79', arriva l'episodio che cambia la partita, con Gucher che viene steso nettamente in area di rigore da Remy. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Selvini che spiazza Neri e porta meritatamente avanti i rossoneri. Il Porta Elisa è una bolgia e la Pantera è in fiducia. Centoventi secondi dopo, il classe 2004 anticipa Benassai e si invola in un cost-to-cost al termine del quale supera e batte Neri. Quarta rete per l'attaccante rossonero, tra i protagonisti delle ultime settimane. Al 88', brutto scontro tra Catanese e Bigonzoni che rimane per diversi minuti a terra. Entrano in campo i sanitari, con il numero 26 del Campobasso che, dopo essere svenuto, sembra aver ripreso fortunatamente coscienza. Il classe 2004 è stato poi trasportato fuori dal campo in barella. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio del direttore di gara con la Lucchese che torna alla vittoria dopo quasi un mese. Secondo risultato utile consecutivo per la Pantera, che sale a 29 punti, complice la penalizzazione dalla settimana scorsa, scavalcando momentaneamente la Spal.

Lucchese 2-0 Campobasso

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Gasbarro (45' Welbeck), Benedetti; Visconti, Gucher, Galli (90' Cartano), Catanese, Gemignani; Magnaghi (63' Fedato), Selvini (90' Badje). A disp: Coletta, Allegrucci, Joao Da Silva, Salomaa, Mozzillo, Fedato, Badije, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza. All: Gorgone

Campobasso: Neri; Benassai, Di Nardo, Lombari (50' Di Stefano), Morelli, Martina, Calabrese, Serra, Remy, Cerretelli (82' Falco), Bifulco (50 D'Angelo). A disp: Forte, Celesia, Mondonico, Forte, Falco, Barbato, Pellitteri, Bigonzoni, D'Angelo, Prezioso, Mancini, Di Stefano. All: Prosperi.

Arbitro: sig. Poli sez. Verona

Reti:: 80' 82' Selvini (L)

Note. Ammoniti: Gasbarro (L), Benassai ( C ), Gucher (L), D'Angelo ( C), Welbeck (L), Remy (C ) Angoli: 9-5